特朗普2.0班底名單：有何玄機？｜不斷更新

特朗普（Donald Trump，又譯川普）2025年1月20日將會強勢重新入主白宮。由於特朗普最確定的就是他的不確定性，全球觀察家都在猜測「特朗普2.0」到底會為美國、為世界帶來什麼巨變。

如今其內閣及主要官員提名或任命名單陸續出爐，本文一一羅列，不斷更新，為讀者提供適切解讀。



小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.） 衛生及公共服務部長

2024年11月1日，小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）在美國威斯康星州密爾沃基出席支持共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）的競選活動。（Reuters）

他是誰？70歲的小羅伯特甘迺迪是已故甘迺迪總統之侄，屬「政治貴族」之家。他早年是環保律師，其後轉向關注健康問題，質疑疫苗導致自閉，新冠疫情期間成為反疫苗陰謀論的代表人物之一。在這次美國大選中，他曾以獨立候選人身份參選，本年8月退選轉而支持特朗普。

負責什麼？美國衛生部有近1.7萬億美元預算，負責醫療政策、醫療保險等工作，食品和藥物管理局（FDA）、疾病控制和預防中心（CDC）、國家衛生院（NIH）等重要部門都隸屬其下。（需要國會參議院投票確立任命。）

有何啟示？小羅伯特甘迺迪長期認為美國衛生政策被食品產業和製藥業巨頭把持，以虛假資訊欺騙公眾，只有他才能「讓美國再次健康」。他反對在食水加氟化物防蛀牙、支持未經巴斯德殺菌的生乳等，被認為是「反科學」的人物。特朗普任命他去主持衛生政策，除了是獎勵投誠者之外，也突顯出特朗普MAGA陣營的反建制、反權威、反主流的意識形態。

魯比奧（Marco Rubio） 國務卿

圖為2024年9月10日，美國參議員魯比奧（Marco Rubio）正觀看總統候選人的電視辯論。（Reuters）

他是誰？53歲的魯比奧是佛羅里達州國會參議員，2016年曾與特朗普競逐共和黨總統提名，其13年參議院生涯中是具代表性的對外鷹派人物。

負責什麼？美國外交工作，是總統繼承的第4順位，是內閣官員之首。（需要國會參議院投票確立任命。）

有何啟示？魯比奧是傳統新保守主義者，其古巴裔背景也使他有近乎本能的反共取態。他的立場隨着特朗普式孤立主義的興起而逐漸轉變，曾投票反對烏克蘭撥款。但其反華立場卻始終如一，也是被中國制裁的人物。魯比奧獲特朗普提名，代表着後者對中國的鷹派政策在其第二任期之初也不會改變。

沃爾茲（Mike Waltz） 白宮國家安全顧問

美國眾議員沃爾茲（Mike Waltz）2024年7月15日出席共和黨首天代表大會（Reuters）

他是誰？50歲的沃爾茲是佛羅里達州聯邦眾議員，他是國會中的對華鷹派代表，是第一位呼籲美國杯葛北京冬奧的國會議員。

負責什麼？是總統的外交政策主要智囊，傳統上也有外交實務的角色。

有何啟示？沃爾茲是共和黨中的「中國優先派」，認為美國應該退出中東、停止支援烏克蘭，轉過頭來集中力量對付中國。其任命象徵特朗普對華政策並未出現改變。

赫格塞思（Pete Hegseth） 國防部長

霍士主持人赫格塞思（Pete Hegseth，右）2019年曾自爆10年不洗手：赫格塞思回答主持人伊爾哈特（Ainsley Earhardt）的提問，「 的確如此！我不會生病。」（電視影片截圖）

他是誰？44歲的赫格塞思是霍士新聞台的主持，長期為特朗普在電視上辯護。他曾經在伊拉克和阿富汗服役，卻從來沒有高級軍官和政府職務的經驗。赫格塞思身上有多處新納粹符號的紋身。

負責什麼？監管美軍，並作為總統在國際衝突和軍事政策上的主要顧問。（需要國會參議院投票確立任命。）

有何啟示？赫格塞思是個「文化戰士」，反對「覺醒主義」（wokeism）。他反對女性當兵上戰場，反對左翼，認為要炒掉非裔的參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown Jr.），曾成功遊說特朗普特赦戰爭犯。特朗普競選期間曾表示要清掃軍中的「覺醒將領」，並傳正成立委員會執行此事。將國防部和美軍推向MAGA化，可能是赫格塞思的主要任務。

馬斯克（Elon Musk）和拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy） 政府效率部（DOGE）主管

馬斯克和拉馬斯瓦米。（Reuters）

他們是誰？馬斯克是Tesla和SpaceX的行政總裁，也是社交媒體X的持有人。拉馬斯瓦米是生物科技投資者，曾參加2024年的共和黨總統初選。

負責什麼？政府效率部並非國會立法成立的政府部門，其工作預計將會集中掃除官僚主義和政府浪費，馬斯克曾稱可為政府削減2萬億美元開支，相當於聯邦政府開支的三分之一。

有何啟示？馬斯克和拉馬斯瓦米預計將會非正式官員的身份輔助特朗普執政。馬斯克近日多次參與特朗普同外國領袖的通話，並現身不同政府崗位的面試，對特朗普的決策預計將有重要影響力。

斯蒂芬尼克（Elise Stefanik） 駐聯合國大使

圖為2024年10月27日，美國聯邦眾議員斯蒂芬尼克（Elise Stefanik）出席共和黨總統候選人、前總統特朗普在紐約麥迪遜廣場花園（ Madison Square Garden）舉行的造勢集會。（Reuters）

她是誰？40歲的斯蒂芬尼克本是溫和派共和黨國會眾議員，代表紐約。特朗普上台後，她急速右轉，變成了MAGA派。2021年1月6日國會暴亂之後，時任眾議院共和黨會席主席利茲切尼（Lizney Cheney）堅決反對特朗普被免職，斯蒂芬尼克就乘勢而上，取而代之。

負責什麼？在聯合國代表美國。（需要國會參議院投票確立任命。）

有何啟示？斯蒂芬尼克的提名反映特朗普對忠心投誠派的看重。斯蒂芬尼克多次批評聯合國是反猶太主義的溫床，未來聯合國會議中的美國代表發言預計將會充滿火藥味。

蓋茨（Matt Gaetz） 司法部長

10月31日，蓋茨在內華達州出席政治集會。（Reuters）

他是誰？42歲的蓋茨是佛羅里達州國會眾議員，他是「得罪人多稱呼人少」的搞事分子，愛好政治表演。2022年中期選舉之後，他曾阻礙共和黨議長選舉，2023年10月發動投票將原議長麥卡錫（Kevin McCarthy）趕下台。

負責什麼？司法部掌控聯邦政府的執法機構，包括調查和起訴等工作，聯邦調查局（FBI）也隸屬其下。（需要國會參議院投票確立任命。）

有何啟示？蓋茨曾牽涉性販運未成年少女案件，被司法部和眾議院倫理委員會調查，其疑似共犯早已認罪。不過，蓋茨卻對特朗普非常忠心。過往，特朗普一直不滿他以總統身份也控制不了司法部的律師們。蓋茨將會試嘗把司法部全面MAGA化，甚至會執行以司法打擊政敵的工作（特朗普曾作出過至少100次類似威脅）。

李修頓（Lee Zeldin） 國家環境保護局（EPA）局長

2024年9月18日，李修頓在紐約出席特朗普集會。（Reuters）

他是誰？44歲的李修頓曾是紐約州國會眾議員，2022年角逐紐約州長失敗。他是傳統保守派，在特朗普上台後成為其忠實的辯護者。

負責什麼？環境保護和氣候政策。（需要國會參議院投票確立任命。）

有何啟示？李修頓表明他的任務就是要去除規管，讓美國變成「能源霸權」。他是特朗普「鑽油，寶貝，鑽油」（drill, baby, drill）政策的主要執行者。

加伯德（Tulsi Gabbard） 國家情報總監

2024年11月4日，美國前民主黨眾議員加伯德（Tulsi Gabbard）出席在賓夕法尼亞州匹茲堡舉行的競選集會支持共和黨候選人特朗普（Donald Trump）。（Reuters）

她是誰？43歲的加伯德原是民主黨人，曾在國會眾議院代表夏威夷，是黨內異見分子，2020年曾參加民主黨總統初選，2022年退黨轉投特朗普陣營。

負責什麼？國家情報總監主理美國聯邦政府18個情報部門，是總統在情報問題上的主要智囊，負責撰寫美國總統的每日簡報。（需要國會參議院投票確立任命。）

有何啟示？加伯德長期反戰，曾與敘利亞總統阿薩德見面，將俄烏戰爭歸咎北約。但特朗普用她的原因，大概不是因為其主張，而是因為她能上鏡辯護特朗普，亦是特朗普看重的投誠派。

拉特克利夫（John Ratcliffe） 中央情報局（CIA）局長

2020年12月3日，美國華盛頓，圖為時任國家情報總監的拉特克利夫在白宮中發表講話。（Reuters）

他是誰？59歲的拉特克利夫是德州前國會眾議員，2020年曾短暫擔任國家情報總監。

負責什麼？全球情報任務。（需要國會參議院投票確立任命。）

有何啟示？拉特克利夫2020年獲提名擔任國家情報總監時曾被批評經驗不足、過於政治化，但在特朗普2.0的標準之下，他卻已經變成了一個較為「正常」的人選。

諾姆（Kristi Noem） 國土安全部長

2023年9月8日，南達科他州州長諾姆在美國南達科他州舉行的南達科他州共和黨集會上發表講話前，與美國前總統、共和黨總統候選人特朗普擁抱並打招呼。（Reuters）

她是誰？52歲的諾姆是南達科他州州長，曾是特朗普的副手人選熱門，但因她出書描述自己開槍殺狗而惹爭議，最終未有獲選。

負責什麼？國土安全部職責甚廣，包括反恐、網絡安全、出入境、邊防、海岸防衛、災難應變等。但諾姆的主要任務相信是要執行驅逐非法移民和阻止美墨邊境移民的工作。（需要國會參議院投票確立任命。）

有何啟示？諾姆曾高調表明不會讓非法移民進入南達科他州，擺出反移民的強硬姿態。實際上，她一直為了上位而討好特朗普，預計將會對他的移民執法言聽計從。

米勒（Stephen Miller） 白宮副幕僚長兼國土安全顧問

2024年10月27日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Doanld Trump）的高級顧問斯米勒（Stephen Miller）出席在紐約麥迪遜廣場花園舉行的競選集會時發表講話。（Reuters）

他是誰？39歲的米勒是右翼反移民分子，2016年已經加入特朗普陣營，曾任白宮高級顧問，也曾是特朗普的演說寫手。他是特朗普2017年剛上任時執行的「穆斯林入境禁令」的主要推手。

負責什麼？掛着「國土安全」之名的米勒，未來預計將會負責移民問題。

有何啟示？米勒的任命顯示特朗普新政將對美墨邊境和在美非法移民採取強硬行動。

霍曼（Tom Homan） 「邊境沙皇」（Border Czar）

美國當選總統特朗普周日（10日）宣佈，將任命前美國移民及海關執法局（ICE）局長霍曼（Tom Homan）為「邊境沙皇」。（Reuters）

他是誰？62歲的霍曼在特朗普首屆任期內曾擔任美國移民及海關執法局（ICE）局長，曾執行將非法入境兒童同父母分離的政策。

負責什麼？「邊境沙皇」並非正式職務。他將會負責管控邊境移民，並執行驅逐1100萬在美非法移民出境的政策（當中八成已留美超過10年）。

有何啟示？霍曼在奧巴馬時代已執行過「骨肉分離」的政策，他的任命象徵特朗普將對移民問題採取強硬執法。

威爾斯（Susie Wiles） 白宮幕僚長

2024年11月6日，美國佛羅里達州，圖為特朗普競選團隊經理威爾斯（Susie Wiles）出席他的勝利之夜演說。（Reuters）

她是誰？67歲的威爾斯是佛羅里達州的選舉顧問，2016年已助特朗普勝選，2018年曾借調到現任佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）之下助他勝選。她是特朗普2024年選舉工程的大腦。

負責什麼？白宮幕僚長管理總統日程優次事項，可為總統提供政策建議，是白宮內最重要的人事任命。

有何啟示？威爾斯並無行政經驗，卻是選舉專家，可能預示着特朗普2.0也是以公關為先，政策為後。