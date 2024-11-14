特朗普勝選｜圖恩當選共和黨參議院領袖

英國媒體報道，來自美國南達科他州（South Dakota）的共和黨參議員圖恩（John Thune），當選共和黨參議院多數黨領袖。



路透社11月13日報道，圖恩在同日的一場閉門投票中擊敗另外兩名候選人，來自佛羅里達州（Florida）的參議員斯科特（Rick Scott），以及來自德克薩斯州（Texas）的科尼恩（John Cornyn）。

2024年11月13日，美國共和黨舉行閉門選舉，圖為三位角逐共和黨參議院領袖候選人，來自德克薩斯州的參議員科尼恩（John Cornyn，左），來自南達科他州的參議員圖恩（John Thune，中），以及來自佛羅里達州的參議員斯科特（Rick Scott，右）。圖恩最終勝選，將接任共和黨參議院領袖。（Reuters）

據報道，儘管獲得候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的支持，斯科特在首輪投票就出局。

而圖恩在次輪投票中獲得29票，擊敗獲得24票的科尼恩，成為下任共和黨參議院領袖。

報道指，2004年首次當選的圖恩是共和黨內較為信奉體制的「溫和派」資深參議員，與許多共和黨友關係密切。

2024年9月24日，美國華盛頓國會山莊，參議院核心小組舉行每週例行午餐會後，時任參議院少數黨鞭，共和黨南達科他州參議員John Thune，在時任參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）身旁向記者發表講話。（Reuters）

圖恩現時是共和黨在參議院內的二號人物，他將接替82歲的共和黨少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）。

在參議院中，共和黨現時擁有53個議席的多數黨優勢，民主黨僅有47席。