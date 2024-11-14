APEC峰會｜路透社：拜登與習近平16日會晤　討論俄烏戰事等議題

國家主席習近平11月13日離開北京，啟程前赴秘魯首都利馬（Lima）出席亞太經合組織（APEC）第31次領導人非正式會議，並將對秘魯進行國事訪問，抵步前中停西班牙。路透社同日引述美國高層官員稱，美國總統拜登（Joe Biden）將於周六（16日）與對方會面，為其總統任內最後一次「習拜會」。不過，消息尚未獲中方確認。



圖為2024年11月12日，秘魯利馬將舉行亞太經濟合作組織(APEC)峰會的會場外。（Reuters）

圖為2024年11月12日，秘魯利馬將舉行亞太經濟合作組織(APEC)峰會的會場外。（Reuters）

報道指出，這是雙方自4月通話以來，首次外界獲知的互動。美國官員透露，針對中國在烏克蘭戰爭支持俄羅斯、朝鮮向俄羅斯派兵、中國在台灣海峽和南海的行動，以及網路安全問題等，拜登將向習近平表達關切。

此外，預計拜登和習近平將「盤點」關係，並針對候任美國總統特朗普（Donald Trump）可能帶來新的挑戰進行討論。該官員又稱，針對中國今年首次發射洲際彈道導彈，事前曾向美國通報 。

習近平前往秘魯期間，首站中停西班牙大加那利島（Gran Canaria），會見當地領導人並遊覽歷史名城拉斯彭馬斯（Las Palmas）。