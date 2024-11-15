習近平抵利馬對秘魯國事訪問　稱冀全面戰略夥伴關係再上新台階

國家主席習近平於當地時間11月14日抵達秘魯首都利馬（Lima），對秘魯進行國事訪問並出席亞太經合組織（APEC）第31次領導人非正式會議。行政長官李家超、中國駐秘魯大使宋揚和秘魯總理阿德里安森到機場接機。



圖為2024年11月14日，國家主席習近平抵達秘魯首都利馬，對秘魯進行國事訪問並出席亞太經合組織（APEC）第三十一次領導人非正式會議。（電視截圖）

期待出席第APEC領導人非正式會議

習近平在抵埗後發表書面講話，稱中秘關係近年持續深入發展。中國連續10年成為秘魯最大貿易夥伴和最大出口市場，兩國礦業、基礎建設等領域重大合作項目穩步推進，為兩國人民帶來了實質的好處。

習近平指出， 訪問期間，他將與秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）舉行會談，就中秘關係、各領域務實合作以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。他還將和博魯阿爾特總統共同出席錢凱港開港儀式，相信在雙方共同努力下，這次訪問將引領中秘全面戰略夥伴關係再上新台階，推動兩國各領域務實合作取得更多新成果。

他也期待出席第APEC領導人非正式會議，同各方一道推動會議取得圓滿成功，為建設開放型亞太經濟、促進世界經濟增長、攜手構建亞太命運共同體作出新貢獻。

圖為2024年11月14日，國家主席習近平抵達秘魯首都利馬，對秘魯進行國事訪問並出席亞太經合組織（APEC）第三十一次領導人非正式會議。（電視截圖）

將主持錢凱港首期竣工典禮

路透社報道，習近平展開在拉丁美洲為期一周的外交攻勢。其中，習近平除將出席APEC會議，下周也將赴巴西里約熱內盧舉行的二十國集團（G20）峰會，並對巴西進行國事訪問。路透社指出，秘魯及巴西是金屬礦石、大豆和其他大宗商品的主要產地，這些大宗商品支撐著中國的電動車、糧食等關鍵產業。

而習近平在利馬的首要任務，是與秘魯總統博盧阿爾特（Dina Boluarte）共同主持錢凱（Chancay）深水港的首期竣工典禮。該項目由中方企業投資13億美元，以打造成為亞洲和非洲之間的主要航運樞紐，預計還會吸引數十億美元的投資。

中秘關係・中國-秘魯關係：2024年6月28日，中國國家主席習近平在中國北京人民大會堂與秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）出席簽署儀式並握手。（Reuters）

美方質疑潛在軍事用途 《環球時報》斥抹黑

這個中國在拉丁美洲港口最大的投資項目，已令華盛頓敲響了警鐘。美國南方司令部前司令理查森（Laura Richardson）本月稍早在退休前警告說，錢凱港可能被中國海軍用來收集情報。中國官方《環球時報》11日發表的社論，強調該港口是「中國與拉美務實合作的橋樑，絕不是地緣政治競爭的工具」，並稱美國對該港口潛在軍事用途的指控抹黑。

分析認為，美國的擔憂也反映，這個被稱為「美國後院」的地區發生轉變，中國已經超越美國，成為秘魯等國家的最大貿易夥伴。