特朗普班底｜任命史上最年輕白宮新聞秘書　伯古姆為內政部長

美國總統當選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月15日宣布，任命幫助自己競選的萊維特（Karoline Leavitt）為白宮新聞秘書，還任命北達科他州（North Dakota）州長伯古姆（Doug Burgum）為內政部長；其中年僅27歲的萊維特，將成為美國史上最年輕的白宮新聞秘書。



特朗普在聲明中指出，萊維特在其競選期間的工作表現出色，稱讚她聰明、堅韌，是高效的溝通者，有信心她可幫助向美國人民傳遞他們的訊息，讓美國再次偉大。

萊維特在特朗普上一次總統任期時就在白宮工作，擔任白宮助理新聞秘書。她兩年前曾競選眾議員，但不成功。今年7月，她誕下第一個孩子，成為母親。之前她還擔任過女眾議員史特凡尼克（Elise Stefanik）的通訊總監，特朗普剛提名她為聯合國大使。

萊維特獲悉任命後在社交平台歡呼致謝。這職位通常作為政府形象示人，並須每日為記者舉行簡報會。

2024年11月14日，美國佛羅里達州，圖為伯古姆在海湖莊園中發表講話。（Reuters）

伯古姆除獲任內政部長外，特朗普還任命他兼任新一屆政府旗下的國家能源委員會主席，這個委員會由所有涉及美國能源的許可、生產、發電、分配、規管、運輸的部門和機構組成，將加入國家安全委員會名單。

伯古姆曾和特朗普競逐黨內總統候選人提名，但在之後為特朗普站台，外界曾猜測他是連同萬斯（JD Vance）在內的副總統有力競爭者之一，最後特朗普選擇萬斯擔任副手。美媒報道指，伯古姆8月還揚言不會加入特朗普內閣或為他站台。