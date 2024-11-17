UFC｜特朗普勝選後返回紐約　與Elon Musk觀看格鬥冠軍賽

美國當選總統特朗普（Donald Trump）回到紐約，出席終極格鬥錦標賽活動，並與眾多支持者共同慶祝贏得選舉。



路透社報道，特朗普星期六（11月16日）晚上抵達紐約麥迪遜廣場花園，在響亮的音樂聲中進入終極格鬥錦標賽活動現場。他向人群揮手致意，隨他出席活動的包括眾議院共和黨籍議長約翰遜（Mike Johnson）、電動汽車特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk），以及剛剛獲得衛生部長提名的小羅伯特·甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）。

2024年11月16日，特朗普與馬斯克一起在紐約觀看UFC賽事（Dan Scavino Jr./via REUTERS）

特朗普在競選歌曲YMCA的伴奏下舞動，最後落座，與馬斯克熱烈交談。他此行是為重温10月27日在這座體育館舉行的競選集會，那場集會備受爭議，一名為他暖場的喜劇演員嘲笑波多黎各是「漂浮的垃圾島」。

當晚是職業綜合格鬥運動員Jon Jones和Stipe Miocic的冠軍爭奪賽。

特朗普（左）2024年11月16日在紐約觀看UFC比賽，旁為馬斯克（Brad Penner-Imagn Images / Reuters）

特朗普的助手在社交媒體發布的照片顯示，他坐在飛機上，正在觀看一些墊場賽，小羅伯特坐在他身旁。現場的一些觀眾戴着紅色帽子，上面印有特朗普的「讓美國再次偉大」口號。麥迪遜廣場花園則部署大量安保人員，以迎接特朗普的到訪。

這是特朗普自贏得11月5日的總統選舉以來，第二次離開佛羅里達州棕櫚灘地區。過去10多天裏，他僅曾在星期三（13日）飛往華盛頓，在白宮與總統拜登會面。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

