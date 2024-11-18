路透社：烏克蘭獲拜登政府撤銷限制　可用美國武器打擊俄領土

路透社11月17日引述知情人士稱，美國總統拜登（Joe Biden）政府已取消阻止烏克蘭使用美國武器打擊俄羅斯領土的限制。消息人士稱，烏克蘭並計劃在未來幾天內進行首次遠程攻擊，但出於安全考慮，未進一步透露細節。不過，白宮拒絕證實消息。



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路透社引述消息稱，烏克蘭第一次深度打擊，可能會使用美國陸軍戰術導彈系統（ATACMS） 進行，其射程可達306公里。

拜登政府作出今次決定，距離當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）明年1月20 日上任僅餘兩個多月，而特朗普為美國對烏政策增添不確定性。

圖為2024年7月11日，拜登與到美國出席北約峰會的澤連斯基握手. （REUTERS）

與此同時，朝鮮已派出軍人到烏克蘭戰場，協助補充俄軍力量。 而在此前數月，烏克蘭總統澤連斯基（ Volodymyr Zelenskiy）一直要求盟友放寬武器使用限制。

路透社分析，如果美國確定放寬限制，對於未來可能出現的停火談判，基輔的籌碼將獲得增加。