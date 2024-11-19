200萬人挨餓　聯合國救援糧食貨車加沙被劫　遭手榴彈襲擊

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA，簡稱近東救濟工程處）表示，一支由109輛貨車組成的聯合國車隊在加沙被暴力劫持，97輛車的糧食在以色列過境點（Kerem Shalom Crossing）被扣押；還有蒙面人扔手榴彈襲擊貨車。UNRWA呼籲干預此事以免危及200萬人的生命並譴責以色列。



聯合國聲明稱，16日加沙南部有97輛救援糧食貨車在通過以色列控制的凱雷姆沙洛姆過境點後丟失，司機被人持槍威脅卸下糧食。

BBC引述目擊者報道，某些蒙面男子投擲手榴彈襲擊貨車。

UNRWA表示，若沒有立即干預，對於依靠該組織人道救援生存的200萬人來說，嚴重的糧食短缺狀況只會加劇。該組織譴責以色列無視國際法規定的義務、拒絕滿足人們的基本需求、阻撓安全運送救援物資。

2024年11月11日，在以色列南部的凱雷姆沙洛姆過境點，一輛貨車在加沙衝突期間運送人道主義救援物資前往加沙地區。

UNRWA專員主任拉扎里尼（Philippe Lazzarini）沒有透露肇事者的身份，但表示加沙地區秩序已徹底崩潰，這意味着當地已不可能展開行動。他補充道，數百名急需食物的人試圖衝進加沙南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）的UNRWA設施，等待援助物資。但由於車隊被洗劫一空，他們什麼東西也吃不到。

10月，以色列就已通過法案禁止UNRWA在其境內工作，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）稱該法案「不可接受」。