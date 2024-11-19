俄烏戰爭踏入1000天：俄羅斯稱烏克蘭首用ATACMS導彈襲領土

俄羅斯國防部11月19日表示，烏軍凌晨向布良斯克州目標發射6枚ATACMS導彈，俄防空部隊擊落5枚ATACMS導彈，1枚導彈損毀。路透社引述2間烏克蘭媒體指，這是烏克蘭首次使用ATACMS導彈襲擊俄羅斯領土。烏克蘭較早前稱，它襲擊布良斯克州地區Karachev鎮附近的俄羅斯軍火庫，但未有表明他們用了什麼武器。



美國多間媒體17日引述消息報道，拜登政府已解除禁止烏克蘭使用美國長程武器攻擊俄羅斯領土的限制。

路透社17日也引述知情人士稱，美國總統拜登（Joe Biden）政府已取消阻止烏克蘭使用美國武器打擊俄羅斯領土的限制。消息人士稱，烏克蘭並計劃在未來幾天內進行首次遠程攻擊，但出於安全考慮，未進一步透露細節。不過，白宮拒絕證實消息。

過去一年多來，烏克蘭一直在使用ATACMS來攻擊被佔領的烏克蘭領土上的俄軍目標, 包括克里米亞半島的俄空軍基地、扎波羅熱俄軍據點。由洛歇馬丁生產的ATACMS射程達300公里, 乃美方至今提供給烏軍最厲害的武器。

拜登政府解除了禁止烏克蘭使用美國長程武器攻擊俄羅斯領土18日消息傳出後，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）19日批准俄羅斯核威懾國家政策基本原則。文件稱，如果遭到核大國支持的常規導彈襲擊，俄羅斯可能會考慮使用核武器。該法令自簽署之日起生效。