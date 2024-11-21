ICBM是什麼？反擊英美援烏克蘭導彈 俄羅斯首射RS-26
撰文：洪怡霖
出版：更新：
對於烏克蘭向俄羅斯領土發射美國製「風暴之影」導彈以及美國製ATACMS導彈，俄羅斯選擇以洲際彈道導彈（Intercontinental ballistic missile，ICBM）RS-26 Rubezh回應。
什麼是洲際彈道導彈？
彈道導彈是一種由火箭推進、自主導引的武器，透過重力落向目標。洲際彈道導彈則指射程超過5,500公里的彈道導彈。
RS-26是什麼？
美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）表示，儘管根據美國與俄羅斯簽署的《新削減戰略武器條約》（New START），RS-26屬於ICBM，但在使用較重有效載荷並射程低於5,500公里時，它也可以被歸類為中程彈道導彈。
根據美國軍備控制協會，RS-26的射程可達5,800公里。
洲際彈道導彈可怕？
洲際彈道導彈設計目的是攜帶核彈頭，儘管從技術上講，經過改裝後的它們可以攜帶任何相同或較小質量的有效載荷。
目前沒有跡象表明俄羅斯21日發射核武。
烏克蘭戰爭升級 基輔指俄羅斯首次發射ICBM洲際彈道導彈俄羅斯舉行核威懾力量演習 試射「亞爾斯」洲際彈道導彈可攜多枚核彈頭打到美國 俄羅斯洲際彈道導彈「薩爾馬特」服役美軍試射「民兵3」洲際彈道導彈 事先通報俄羅斯俄羅斯舉行核戰略武器演習 試射洲際彈道導彈