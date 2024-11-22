特朗普班底｜蓋茨宣布退出司法部長提名程序

美國前共和黨眾議員蓋茨（Matt Gaetz）表示，鑑於他的提名已對候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的過渡工作造成干擾，他將退出司法部長的提名程序。



蓋茨在其X帳戶宣布退出司法部長提名程序：

路透社11月22日報道，蓋茨在其X帳戶撰文指，「儘管勢頭強勁，但很明顯，我的提名已對特朗普和萬斯（JD Vance）的過渡團隊工作造成了干擾。 我們不可能浪費時間在華盛頓進行一場不必要的混戰，因此我將退出司法部長的提名程序。美國司法部必須在特朗普總統就任當日就能立即展開工作」。

自13日獲得特朗普提名出任司法部長，蓋茨就面對外界對其資歷及行為操守的質疑。蓋茨曾因牽涉與未成年少女性交易的案件被司法部調查長達3年，雖然司法部最終決定不提出刑事起訴，但是眾議院的道德委員會亦對他展開調查。

2024年10月31日，美國內華達州，共和黨眾議員蓋茨（Matt Gaetz）出席共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）的競選集會發表講話。（Reuters）

眾議院道德委員會原定上週投票決定是否公開對蓋茨的調查報告，但隨着蓋茨於13日辭去眾議員職務，道德委員會已失去公開報告的權責。

據報道，蓋茨21日與候任副總統萬斯在華盛頓與多名共和黨參議員舉行會面，尋求他們投票支持對蓋茨出任司法部長的提名。