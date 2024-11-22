老撾假酒中毒事件 增至5遊客死亡 甲醇問題為何充斥東南亞？
老撾萬象省萬榮市（Vang Vieng）發生假酒中毒事件，繼19歲澳洲女生瓊斯（Bianca Jones）疑飲用摻有甲醇的假酒於11月21日不治身亡後，英國外交部同日證實28歲的英國女子懷特（Simone White）在當地死亡，令懷疑甲醇中毒死亡人數增至5人。
英國廣播公司（BBC）21日報道，英國外交部當日證實懷特的死訊，指他們正在向死者家屬提供支援，並正與老撾政府保持聯繫。
瓊斯上週在萬榮感到不適，13日被送往泰國的一間醫院接受治療，但最終仍不治，其家人21日稍早證實她的死訊。她的一名中毒女友人鮑爾斯（Holly Bowles）則需靠儀器維持生命。
泰國警員Phattanawong Chanphon表示，給瓊斯進行檢查的醫生發現其體內的甲醇含量很高，並指其死因是飲用假酒後造成甲醇中毒。
美國務院和丹麥政府證實，1名美國男子以及2名分別為19歲和20歲的丹麥女子在萬榮死亡，惟未透露更多資訊，當地警方則仍在調查事件詳情。
甲醇是甚麼？
英國《衛報》20日稱，甲醇是一種酒精，與正常酒精飲料中的乙醇相似。2者皆是無色易燃液體，也有類似的氣味，但兩種元素的化學結構不同，人體在處理甲醇和乙醇都有不同的反應。
乙醇進入人體後，最終會被代謝成乙酸鹽（Acetate），它能產生能量，是人體內一種重要的元素；相較之下，甲醇最終會代謝成甲酸（Formic acid），然而與上述的的醋酸鹽不同，甲酸會毒害人體內的細胞。
因此，甲醇通常用於各種工業和家用產品，例如擋風玻璃清潔液、防凍劑和燃料，而過份接觸甲醇的人可能會因體內積聚過多的酸而中毒。甲醇最終只能慢慢靠尿液自然排出，但在過程中甲酸很可能已對身體構成健康風險。
東南亞甲醇中毒問題普遍
BBC於22日引述無國界醫生的資料庫稱，亞洲是全球甲醇中毒發生率最高的地區，在印尼、印度、柬埔寨、越南和菲律賓等東南亞國家尤其嚴重。
萬榮是東南亞熱門的旅行地點，該城鎮的經濟以旅遊業為基礎，街上遍布酒吧、餐廳和招待遊客的旅館。
然而，由於當地執法資源不足、規管食品和酒精安全法規很少，再加上自製酒精飲料產業盛行，皆有可能會導致酒精飲品意外摻有有毒物質。
另一方面，當地觀察家表示，生產商也故事用甲醇取代乙醇來生產假飲料，以降低成本。
一名西方外交官受訪時稱，他不認為酒吧老闆會故意毒害遊客，這對他們的行業沒有好處。他分析：「問題主要應該是出自生產方面，（當地）教育程度低、監管程度低、人們偷工減料。」