老撾假酒中毒事件　增至5遊客死亡　甲醇問題為何充斥東南亞？

老撾萬象省萬榮市（Vang Vieng）發生假酒中毒事件，繼19歲澳洲女生瓊斯（Bianca Jones）疑飲用摻有甲醇的假酒於11月21日不治身亡後，英國外交部同日證實28歲的英國女子懷特（Simone White）在當地死亡，令懷疑甲醇中毒死亡人數增至5人。



英國廣播公司（BBC）21日報道，英國外交部當日證實懷特的死訊，指他們正在向死者家屬提供支援，並正與老撾政府保持聯繫。

2022年8月19日，從老撾巴色（Pakse）的一座大橋上可以看到湄公河和一面老撾國旗。（Getty）

瓊斯上週在萬榮感到不適，13日被送往泰國的一間醫院接受治療，但最終仍不治，其家人21日稍早證實她的死訊。她的一名中毒女友人鮑爾斯（Holly Bowles）則需靠儀器維持生命。

泰國警員Phattanawong Chanphon表示，給瓊斯進行檢查的醫生發現其體內的甲醇含量很高，並指其死因是飲用假酒後造成甲醇中毒。

美國務院和丹麥政府證實，1名美國男子以及2名分別為19歲和20歲的丹麥女子在萬榮死亡，惟未透露更多資訊，當地警方則仍在調查事件詳情。

2024年11月21日，老撾萬象省萬榮市（Vang Vieng）發生假酒中毒事件，19歲澳洲女生瓊斯（Bianca Jones，右）疑飲用摻有甲醇的假酒後不治身亡，其同行的女性朋友鮑爾斯（Holly Bowles，左）亦同樣中毒，見前需靠儀器維持生命。圖為2人所屬的澳式足球會於20日上傳的照片。（FB@Beaumaris Football Club）

甲醇是甚麼？

英國《衛報》20日稱，甲醇是一種酒精，與正常酒精飲料中的乙醇相似。2者皆是無色易燃液體，也有類似的氣味，但兩種元素的化學結構不同，人體在處理甲醇和乙醇都有不同的反應。

乙醇進入人體後，最終會被代謝成乙酸鹽（Acetate），它能產生能量，是人體內一種重要的元素；相較之下，甲醇最終會代謝成甲酸（Formic acid），然而與上述的的醋酸鹽不同，甲酸會毒害人體內的細胞。

因此，甲醇通常用於各種工業和家用產品，例如擋風玻璃清潔液、防凍劑和燃料，而過份接觸甲醇的人可能會因體內積聚過多的酸而中毒。甲醇最終只能慢慢靠尿液自然排出，但在過程中甲酸很可能已對身體構成健康風險。

2014年7月9日，德國柏林的一間酒吧內，擺放著兩杯伏特加馬天尼雞尾酒。（Getty）

東南亞甲醇中毒問題普遍

BBC於22日引述無國界醫生的資料庫稱，亞洲是全球甲醇中毒發生率最高的地區，在印尼、印度、柬埔寨、越南和菲律賓等東南亞國家尤其嚴重。

萬榮是東南亞熱門的旅行地點，該城鎮的經濟以旅遊業為基礎，街上遍布酒吧、餐廳和招待遊客的旅館。

2016年2月9日，印尼中爪哇省蘇科哈焦縣，一名工人在乙醇酒精蒸餾過程中，控制鍋爐的熱量。（Getty）

然而，由於當地執法資源不足、規管食品和酒精安全法規很少，再加上自製酒精飲料產業盛行，皆有可能會導致酒精飲品意外摻有有毒物質。

另一方面，當地觀察家表示，生產商也故事用甲醇取代乙醇來生產假飲料，以降低成本。

一名西方外交官受訪時稱，他不認為酒吧老闆會故意毒害遊客，這對他們的行業沒有好處。他分析：「問題主要應該是出自生產方面，（當地）教育程度低、監管程度低、人們偷工減料。」