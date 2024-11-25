韓國退出佐渡金山強徵勞工紀念活動　不滿日本官員參拜靖國神社

日本11月24日在佐渡金山舉行活動悼念二戰期間遭強徵的礦工，邀請韓國參加。韓方不滿日本派一名參拜過靖國神社的官員出席，決定退出活動，並於25日另外舉行悼念儀式。



韓聯社報道，韓國外交部表示不會參加悼念儀式，以回應日本派外務政務官生稻晃子作為代表出席。生稻晃子2022年前曾參拜過靖國神社，其維護軍國主義的行為令韓方不滿。

日本共同社報道，生稻晃子在活動中對來自朝鮮半島的勞工表示敬意，並悼念遇難勞工。她說：「我（2022年）就任參議員後就不再參拜靖國神社。」

日本外務政務官生稻晃子因曾經參拜靖國神社而陷入爭議。（ikuina-akiko.com）

韓方改於25日早上組織韓國官員和勞工的韓國遺屬，在佐渡金山附近的朝鮮工人宿舍「第四相愛寮」舊址舉行悼念活動。

佐渡金山是新潟縣佐渡市一處舊金礦，在江戶時代（1603到1867年）主要開採黃金；二戰時期主要開採銅、鐵、鋅等用於製造戰爭物資的資源。

圖為日本佐渡金山網站圖片。（sado-kinzan.com）

許多朝鮮半島居民被強徵至此，在惡劣條件下和嚴重歧視的環境中勞動。據日本學者統計數據，當年強徵的半島居民超過1500人。

7月27日，佐渡金山獲聯合國教科文組織世界遺產委員會同意，列入世界文化遺產。