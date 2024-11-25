英媒：數百名也門士兵前往烏克蘭援俄 胡賽武裝疑協助徵兵
撰文：莊勁菲
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繼朝鮮向俄羅斯派兵參與烏俄戰爭後，英媒11月24日報道，俄軍招募數百名也門人前往烏克蘭。這些士兵是通過人口販賣招募的，彰顯了莫斯科與也門胡塞武裝（Houthis）之間日益密切的關係。
據英媒報道，前往俄羅斯的也門新兵表示，他們獲得高薪和俄羅斯公民身份的承諾，在一間與胡賽武裝有聯繫的公司幫助下抵俄，隨後被強行徵入俄軍並被送往烏克蘭前線。
這些主要是非自願的也門僱傭軍出現在烏克蘭，表明隨着持續人數傷亡，以及俄方試圖避免全面動員，俄烏衝突正在吸納更多外籍士兵。
報道中幾份入伍合約顯示，招募已於7月開始，胡塞武裝政客賈布里（Abdulwali Abdo Hassan al-Jabri）創立的公司、俄羅斯一處合約士兵選拔中心主管都參與了徵兵。
自稱是也門僱傭兵的 Nabil 表示，他是加入俄軍的約200名也門人之一，被騙去俄羅斯並簽下看不懂的軍事合約。
有受訪者表示，除了被承諾高額薪金，還能獲得俄羅斯護照；許多人並未接受軍事訓練就被送到烏克蘭作戰。
對此，胡塞武裝發言人尚未置評；但其政治局成員阿爾-布哈伊提（Mohammed al Bukhaiti）11月初告訴俄媒《梅杜莎報》（Meduza），他們與俄羅斯高層「保持聯繫」，並「在經濟、政治和軍事等所有領域發展這些關係」。
美國《新聞周刊》報道，俄羅斯外交部24日尚未回應此事。
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