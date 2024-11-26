特朗普涉推翻大選案　聯邦檢察官向法院要求撤銷起訴

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）遭聯邦起訴的企圖推翻2020年大選結果案，檢方11月25日向法官要求撤銷起訴。與司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）合作的檢察官表示，根據司法部的長期政策，在任總統不應被刑事起訴，因此要求在特朗普明年1月20日就職前駁回全案。



圖為司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）。（Getty Images/資料圖片）

檢察官在法庭文件中強調，此結果並非為被告提供好處，又或基於被告的勢力。特朗普發言人Steven Cheung 形容，新發展為「法治的重大勝利」。

路透社報道，司法部相關內部政策可追溯到20世紀70年代，當局認為對現任總統進行刑事起訴，會削弱其履行職責的能力，並違反美國憲法。

目前，仍待承審此案的法官丘特坎（Tanya Chutkan）批准檢方的請求。而在聯邦最高法院7月確認特朗普擁有總統刑事豁免權後， 查特坎已需重新審視應否駁回此案。

圖為2021年1月6日，美國國會騷亂期間，警方發射催淚彈嘗試驅散示威者。（Samuel Corum/Getty Images）

此案是在特別檢察官史密斯領導下調查，質疑特朗普在上屆總統大選落敗後，為保住權力而試圖推翻大選結果，並最終導致2021年1月6日的國會騷亂。特朗普去年8月遭起訴4項聯邦罪名，包括串謀欺騙國家、串謀妨礙政府程序等，他全部拒絕認罪。