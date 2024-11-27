法國7旬翁涉邀50男迷姦妻子案　檢方求判囚20年及醫治「性變態」

法國72歲男子多米尼克（Dominique Pelicot）涉嫌多次下藥強姦妻子、71歲的吉賽爾（Gisele Pelicot），更在10年間邀請50名男子參與犯案。亞維儂（Avignon）法院對共51人發起訴訟，檢察官要求對72歲主犯判監20年及10年治療；法國總理也發表評價。



英國廣播公司（BBC）11月25日報道，檢察官 Laure Chabaud 女士表示，法國法律規定強姦罪最高可獲20年的刑期很久，但對多米尼克的犯罪次數及嚴重性來說太短。

2024年9月11日，法國亞維儂（Avignon）法院，吉賽爾 (Gisele Pelicot) 據報被前夫多米尼克(Dominique Pelicot) 落藥，以及被前夫招攬的男子強姦。（Reuters）

她指出，多明尼克聲稱妻子是自己在世界上最珍惜的人，卻通過對其屈服、羞辱和貶低以尋求快樂。據精神科醫生評估，多米尼克有「多種性變態」，應該接受10年治療。

其他檢察官則說，這場審判震驚社會，重點並非量刑而是要從根本上改變男女關係；並對受害人9月開庭以來多次出庭表示敬意。

法國亞維儂街頭標語，寫着「強姦就是強姦，每個人判20年」。（Getty Images）

71歲的受害人吉賽爾選擇公開審判，並呼籲改變大男子主義社會風氣。

11月25日「國際消除對女性使用暴力日」，法國總理巴尼耶（Michel Barnier）演講表示，該審判是法國努力打擊暴力侵害婦女行為的分水嶺。