敘利亞武裝攻入阿勒頗傳300死　政府軍撤出　人權組織：機場被佔

中東頻傳衝突，敘利亞反對派武裝攻入當地第二大城市阿勒頗（Aleppo），政府軍宣布要暫時撤走，據總部位於英國的敘利亞人權觀察組織（SOHR）稱，自11月27日以來有逾300人死亡，包括至少20名平民，武裝攻下阿勒頗機場及附近數十個城鎮。



攻勢由敘利亞反政府武裝團體沙姆解放組織（Hayat Tahrir sl-Sham）及其得到土耳其支持的盟友派系發起，美國白宮12月1日發聲明表示，美方與這次事件無關，指攻擊是由於巴沙爾政府拒絕「參與政治進程」而引起。

據英國廣播公司（BBC）報道，敘利亞政府軍確認武裝進入阿勒頗的「大部份」地區，並誓言會發動反擊。敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）表示會在恐怖分子面前捍衛敘利亞的穩定和領土完整。

敘利亞阿勒頗一間學校2024年11月29日在空襲中遭毀壞（The White Helmets/Handout via Reuters）

敘利亞自2011年爆發內戰，至今已導致約50萬人死亡，兩方在2020年達成停火協議後，衝突基本上進入暫停狀態，但反對派武裝仍控制着西北部城市伊德利卜（Idlib）及周邊省份的大部分地區。

沙姆解放組織11月27日對總統巴沙爾政府控制的阿勒頗省北部十幾個城鎮和村莊發起閃電襲擊，並在29日較後時候攻入阿勒頗市。