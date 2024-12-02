美國史上爭議特赦多多：克林頓赦免兄弟、特朗普特赦襯家？

美國總統拜登（Joe Biden）突然改口，12月1日宣布特赦在刑事案被定罪的兒子亨特（Hunter Biden），引起了外界不少爭議。事實上，美國的憲法中寫入了廣泛的赦免權，允許總統「對針對美國的罪行給予緩刑和赦免」，但在過去兩個多世紀中，不時會出現頗具爭議的赦免，有時甚至會引發外界對這一廣泛權威的質疑。



美國具有爭議的赦免最早可以追溯至18世紀。1795 年，美國首位總統華盛頓（George Washington）首次發布總統赦免令，赦免了兩名參與威士忌叛亂的男子。這場叛亂發生在華盛頓提議對威士忌徵稅以減少獨立戰爭後的國家債務之後。但當賓州的貧困農民意識到稅收正在傷害他們並有利於富人時，他們拒絕付出代價並發動了一系列暴力抗議。

華盛頓的財政部長、稅收的主要支持者漢密爾頓（Alexander Hamilton）鼓勵總統對抗議者運用「法律的全部力量」。但令他沮喪的是，總統做出了有爭議的決定，赦免這些人並結束公民騷亂。

1974 年，時任總統福特（Gerald Ford）赦免了他的前任尼克遜，事件讓舉國震驚。(Wikipedia)

近年，最令人印象深刻的特赦是發生在前總統尼克遜（Richard Nixon）和克林頓（Bill Clinton）身上。1974 年，時任總統福特（Gerald Ford）赦免了他的前任尼克遜。後者此前面對水門事件的彈劾威脅，於1974年8月辭職，由福特上任。一個月後，福特宣布決定赦免這位譽掃地的前任，使得舉國震驚。

福特的這項決定遭到了猛烈的批評，許多人認為這就是福特在 1976 年未能贏得第二個任期的原因。

克林頓於1984年赦免了他同父異母的兄弟羅傑（Roger Clinton），亦引起了不少爭議。(Reuters)

至於克林頓的一次，他於1984年在任總統時赦免了他同父異母的兄弟羅傑（Roger Clinton）。羅傑是在承認販賣可卡因指控入獄一年後，獲得了特赦，這在當時被視為具有相當明顯的裙帶關係。

不過，這次特赦並沒有阻止羅傑犯下更多罪行。不到一個月後，他因酒後駕車、擾亂治安被捕，他認罪並繳納罰款並緩刑兩年。

查爾斯（Charles Kushner）2020年獲「襯家」赦免，近日還被對方安排出任美國駐法國大使，惹來私相授受之嫌。(Facebook)

最後，當然少不了候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），他至今已已發布超過25 項赦免和 10 項減刑，其中最具爭議的一次要數他在2020年特赦了自己的「襯家」查爾斯（Charles Kushner），這同樣引起了不少爭議。而且，他早前還命任這位身負18宗控罪、入獄2年的人出任美國駐法國大使，亦惹來私相授受之嫌。