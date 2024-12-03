真主黨襲以軍陣地斥屢違停火協議　內塔尼亞胡揚言強烈回應

以色列及黎巴嫩於12月2日再次互指違反停火協議，其中真主黨（Hezbollah）承認曾向以軍陣地發動攻擊，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）揚言會「強烈」反擊。與此同時，以軍承認兩度打擊黎巴嫩境內的軍用車輛，造成一名黎巴嫩士兵受傷， 當局正在調查。



圖為2024年12月2日，在以色列及黎巴嫩停火協議生效期間，黎巴嫩南部Tyre的民防人員，將臨時埋葬的死者屍體移走，準備送回在家鄉和村莊安葬。（Reuters）

真主黨2日表示，當日向戈蘭高地（Golan Heights）以北、具主權爭議薩巴阿農場（Shebaa Farms）地區的以軍陣地，進行了「防禦性警告襲擊」，理由是以色列多次違反停火協議，包括對黎巴嫩進行空襲和砲擊。以色列軍方表示，真主黨發射了兩枚飛彈，但沒有造成人員傷亡。

稍早時間，黎巴嫩國家通訊社（NNA）報道，以軍2日向黎巴嫩南部發射了兩枚砲彈，並以重機槍攻擊南部的Yaroun。黎巴嫩當局稱，以色列2日對黎巴嫩南部的其他兩次攻擊，造成至少兩人死亡。

圖為2024年12月2日，在以色列及黎巴嫩停火協議生效期間，以無人機拍攝黎巴嫩南部Manara一幢於衝突中受損的建築物。（Reuters）

以色列和黎巴嫩達成的停火協議自11月27日生效以來，黎巴嫩和以色列已多次相互指責違規，令協議變得愈來愈脆弱。