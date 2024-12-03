蘋果被指控非法監控員工個人設備　禁止討論薪資及工作條件

路透社12月2日報道，美國科技巨擘蘋果（Apple）在一項訴訟中，被控非法監控員工個人設備和 iCloud 帳戶，同時禁止他們討論自己的薪資和工作條件。



自2020年起為蘋果工作的數碼廣告部職員Amar Bhakta，日前向加州法院起訴東家，稱其要求員工在工作用途的個人設備上安裝軟件，允許存取他們的電子郵件、相片庫、健康情況和智能家居數據及其他個人資訊。他還稱，自己被禁止在Podcast上討論工作，並被指示從領英（LinkedIn）個人資料中刪除有關公司工作條件的資訊。

訴訟指出，蘋果實施一些保密協議，禁止僱員討論工作條件（包括媒體上的討論），以及進行受法律保護的告密活動。訴訟認為蘋果的監控政策，非法限制了員工舉報、競爭、在職場流動和言論的自由，因此構成非法限制行為。

2023年6月5日，在美國加州庫比蒂諾Apple公司總部舉行的Apple年度全球開發者大會上，人們使用手機觀看Apple Vision Pro VR眼鏡。（Reuters）

蘋果發言人回應表示，有關指控缺乏依據，公司員工每年都會接受關於討論工作條件權利的教育訓練，「我們專注於創造世界上最好的產品和服務，並努力保護我們的團隊為客戶創造的發明。」

訴訟律師還代表了兩名女性，她們6月就起訴蘋果在工程、營銷和保修（Apple Care）部門中系統性地低薪僱傭女性員工。

2024年2月2日，美國紐約曼哈頓第五大道，Apple商店外的Vision Pro標誌。（Reuters）

此外，美國國家勞工關係委員會（National Labor Relations Board，NLRB）也對蘋果發起至少3項投訴，稱其非法阻止員工互相討論性別偏見、薪酬歧視等問題，包括限制員工使用職場社交平台Slack；但遭蘋果否認。