美最大醫療保險公司CEO曼哈頓被槍殺　在逃槍手疑針對性犯案

美國最大醫療保險公司、隸屬於聯合健康集團（UnitedHealth Group）的聯合健康保險（UnitedHealthcare），其行政總裁湯普森 (Brian Thompson) 12月4日在紐約市曼哈頓一家酒店外被槍殺，時值該公司舉行投資者會議前。警方已公布疑犯畫面，並懸紅緝兇。



紐約市新任警務處長Jessica Tisch隨即舉行記者會，證實當地時間清晨6時40 分，一名50 歲男子在第六大道（Sixth Avenue）的希爾頓酒店前被槍殺，被送往附近醫院後被宣布死亡。警方事後封鎖案發現場，並以膠杯覆蓋幾個疑似彈殼位置。

警方未公布死者名字，但美國多家媒體報道，死者是湯普森，他在這家總部位於明尼蘇達州的公司已任職20年。明州州長沃爾茲（Tim Walz）發聲明， 為湯普森家人祈禱。

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美國《紐約時報》引述警方消息稱，今次事件似乎具針對性。根據美國有線電視新聞網（CNN）報道，調查人員認為，槍手已守候一段時間。

受槍擊案影響， 聯合健康集團行政總裁Andrew Witty原定在投資者會議前的講話取消。他在場解釋， 團隊一名正陷於非常嚴重的醫療狀況，會議也需提前結束。