敘利亞反政府武裝擊退政府軍佔領主要城市哈馬　為向首都進軍開路

敘利亞反政府武裝周四（5日）成功擊退親政府軍、佔領首都大馬士革以北的主要城市哈馬（Hama），為叛軍上週從北部發動閃電攻勢以來取得的又一重大勝利。反政府武裝沙姆解放組織（HTS）領導人朱拉尼（Abu Mohammed al-Golani）發布影片聲明，警告伊朗勿允許其支持的民兵組織介入敘利亞。



敘利亞軍隊指，叛軍在與其交戰後進入中部主要城市哈馬，政府軍正在城市外部重新部署。

以沙姆解放組織為首的反對派武裝表示，他們已佔領該市東北部的地區，控制了中央監獄並釋放囚犯。

哈馬市位於北部第二大城市阿勒頗（Aleppo）與大馬士革之間，上周日，反對派武裝攻下阿勒頗後南下，循多個方向往首都大馬士革推進，試圖形成夾擊攻勢。奪取哈馬將為叛軍進攻中部樞紐城市霍姆斯省（Homs）開闢道路。

自2011年敘利亞因反總統阿薩德（Bashar al-Assad）的示威而爆發內戰以來，哈馬市一直由政府軍掌控。其淪陷將給敘利亞政府及其盟友俄羅斯和伊朗造成衝擊。

朱拉尼在今日（5日）發布的影片聲明中敦促伊朗總理，不要允許伊朗支持的「人民動員」（Hashd al Shaabi）介入敘利亞，稱此舉將令地區局勢升級。