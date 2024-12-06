尹錫悅承諾不再有戒嚴令　執政黨：不支持彈劾｜最新

韓國總統尹鍚悅發起「流產戒嚴」後，其民望跌至13%的新低。外界要求他下台的聲音日增，他在12月7日就事件向公眾致歉，惟要求他下台的聲音此起彼落。當地國會在7日下午表決彈劾議案，執政黨國民力量黨和在野黨均呼籲儘快暫停尹錫悅總統職務，其黨友執政國民力量黨黨魁韓東勳認為，尹錫悅已無法正常履行總統職務。



12月7日

1625：國民力量黨在投票表決「金建希獨檢法」議案後離場，杯葛隨即進行的彈劾議案。

1608：國民力量的國會議員趙慶泰表示，該黨不會支持兩項議案。

1603：韓國國會開始表決彈劾尹錫悅及及「金建希獨檢法」議案。

韓國總統尹錫悅12月7日面臨彈劾前夕，大批支持彈劾的民眾在首爾國會附近集會。（Reuters）

1534：韓聯社報道，執政國民力量黨決定反對彈劾尹錫悅及「金建希獨檢法」（《任命獨立檢察官查明第一夫人金建希操縱股價案真相法案》）。

1034：尹錫悅發表講話後，執政黨領袖韓東勳及總理韓悳洙會面討論對策。

1026：李在明呼籲國民力量黨支持彈劾尹錫悅的議案。

韓國總統尹錫悅12月7日就戒嚴令發表講話，並鞠躬致歉。South Korean President Yoon Suk Yeol bows while delivering an address to the nation at the Presidential Office in Seoul, South Korea, December 7, 2024. （The Presidential Office/Handout via REUTERS ）

0937：共同民主黨認為，尹錫悅除了即時辭職或面臨彈劾外就別無他法。

0933：在野黨共同民主黨領袖李在明稱，對尹錫悅的講話感到失望。

0908：尹錫悅所屬的國民力量黨魁韓東勳表示，對方提早下台是「不可避免」，形容尹錫悅無法履行總統職責。

0905：尹錫悅表示，自己將執政工作交托給執政黨及政府。

0904：尹錫悅就實施戒嚴令引起公眾憂慮及不便致歉，指自己不會逃避法律責任。

韓國總統尹錫悅12月7日早上發表簡短講話，就戒嚴令向全國致歉，但他沒交代自己的去向。（REUTERS）

0902：尹錫悅表示，宣布戒嚴是他身為總統的無奈之舉，強調不會有第二次戒嚴令。

0900：尹錫悅開始發表講話。

0849：路透社引述韓聯社報道，韓國國會將在當地時間下午5時表決是否向第一夫人金建希進行特別起訴，其後才表決彈劾尹錫悅的議案。

0823：韓聯社指，尹錫悅將會於當地時間早上10時發表電視講話。

0751：韓聯社報道，總統府一名高級官員在接受採訪時表示，尹鍚悅今日上午將透過公開講話，直接表達其對戒嚴局勢的立場。

12月6日

1953：韓國最大反對黨領袖李在明警告，總統尹錫悅可能在明天下午國會就彈劾案表決前再次宣布戒嚴，惟並未提供實質證據。路透社引述李在明稱，尹錫悅的處境越來越糟糕，可能會將戒嚴視為破壞現有體制的一個突破口，創造出他能夠為所欲為的局面：「這就是為什麼今晚非常危險，因為他唯一的機會就是今晚和明早。」

1844：包括《東亞日報》在內傳媒引述共同民主黨稱，他們決定在7日下午5時舉行全體會議，表決彈劾尹錫悅的議案。

1835：國民力量黨議員稱，在進行長時間會議後，該黨維持不支持彈劾尹鍚悅立場。

1744: 韓國首爾夜晚有大量民眾上街示威，要求國會彈劾總統尹鍚悅。

1740: 早前有韓國媒體報道指，總統尹鍚悅下午將前往國會。反對派知悉後，動員國會議員組成人鏈，阻止尹鍚悅入內。韓國總統府其後發聲明澄清，尹鍚悅今日並沒有計劃前往國會。

2024年12月6日，韓國首爾，由於下午有報道指總統尹錫悅將前往國會，反對派國會議員聚集在一起組成人鏈，阻止尹錫悅進入國會大樓。韓國總統府其後發聲明澄清指尹錫悅今日沒有計劃前往國會。（Reuters）

1607：韓國防部表示，軍方檢察官入稟要求禁止10名軍官離境。

1523：韓國防部宣布暫停3名指揮官職務，他們分別為首都防衛司令、特戰司令及反間諜司令。

1505：韓國國會議長禹元植表示，假如尹錫悅再次頒布戒嚴令，他和國會議員都會阻止。

1238：韓國檢察部門及軍方將聯合調查今次事件。

1234：韓國代理防長就戒嚴令一事致歉，同時否認會再實施戒嚴令的說法；國防部及軍方亦不會遵從另一戒嚴令。總統府則強調，尹錫悅並無下令拘捕國會議員。

1225：消息指尹錫悅與韓東勳會談。

1212：日本放送協會（NHK）報道，韓國最高檢察廳宣布就事件成立特別搜查部，並由首爾高等檢察廳最高負責人率領搜查。

1152：韓國特種作戰指揮官郭鍾根（Kwak Jong-geun，音譯）表示，假如再有戒嚴令，他會拒絕執行，並指時任防長金龍顯下令拘捕前往國會阻止戒嚴令的議員。

1149：韓國多個傳媒報道，尹錫悅或再次宣布戒嚴令，當地最大在野黨共同民主黨表示，一眾國會議員正保持高度警戒，該黨亦正進行緊急會議商討對策。

1144：美國國務院發聲明，指國務卿布林肯（Antony Blinken）與韓國外長趙兌烈通話時稱，對韓國解除戒嚴令表示歡迎，並期望韓國的民主進程可以成功。路透社則引述華府官員指，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）取消訪韓行程。

1140： 美國調查機構蓋洛普（Gallup）在3至5日訪問1001名18歲以上韓國民眾，顯示尹錫悅的支持度再跌3個百分點至13%，創下他自2022年5月上台以來的新低。其中分別有19%及16%受訪者不滿他處理經濟和戒嚴令的方式。

0918：韓東勳稱，5日通過可靠消息得知，尹錫悅在宣布戒嚴當天指示其高中學弟、國防部國防防諜司令呂寅兄以「反國家勢力」為由抓捕個別政治人士，還為此動員情報機構。

2024年12月4日，韓國在野共同民主黨領袖李在明出席在首爾舉行的集會，譴責韓國總統尹錫悅突然宣布戒嚴並要求其辭職。（Reuters）

另外，在野黨共同民主黨表示，有可能在於韓國時間7日下午5點（香港時間下午4點）投票彈劾尹錫悅，較原定計劃時間提早兩小時。