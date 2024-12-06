首爾大量民眾在國會外集會　要求彈劾尹錫悅｜最新

韓國總統尹鍚悅發起「流產戒嚴」後，其民望跌至13%的新低。外界要求他下台的聲音日增，韓聯社12月6日報道，執政黨國民力量黨和在野黨均呼籲儘快暫停尹錫悅總統職務。其中執政國民力量黨黨魁韓東勳同日在國會舉行的黨最高委員會會議上表示，綜合最新傳出的各種情況，為保護國家和人民，需儘快暫停總統尹錫悅履行職務。



12月6日

1744: 韓國首爾夜晚有大量民眾上街示威，要求國會彈劾總統尹鍚悅。

1740: 早前有韓國媒體報道指，總統尹鍚悅下午將前往國會。反對派知悉後，動員國會議員組成人鏈，阻止尹鍚悅入內。韓國總統府其後發聲明澄清，尹鍚悅今日並沒有計劃前往國會。

2024年12月6日，韓國首爾，由於下午有報道指總統尹錫悅將前往國會，反對派國會議員聚集在一起組成人鏈，阻止尹錫悅進入國會大樓。韓國總統府其後發聲明澄清指尹錫悅今日沒有計劃前往國會。（Reuters）

1607：韓國防部表示，軍方檢察官入稟要求禁止10名軍官離境。

1523：韓國防部宣布暫停3名指揮官職務，他們分別為首都防衛司令、特戰司令及反間諜司令。

1505：韓國國會議長禹元植表示，假如尹錫悅再次頒布戒嚴令，他和國會議員都會阻止。

1238：韓國檢察部門及軍方將聯合調查今次事件。

1234：韓國代理防長就戒嚴令一事致歉，同時否認會再實施戒嚴令的說法；國防部及軍方亦不會遵從另一戒嚴令。總統府則強調，尹錫悅並無下令拘捕國會議員。

1225：消息指尹錫悅與韓東勳會談。

1212：日本放送協會（NHK）報道，韓國最高檢察廳宣布就事件成立特別搜查部，並由首爾高等檢察廳最高負責人率領搜查。

1152：韓國特種作戰指揮官郭鍾根（Kwak Jong-geun，音譯）表示，假如再有戒嚴令，他會拒絕執行，並指時任防長金龍顯下令拘捕前往國會阻止戒嚴令的議員。

1149：韓國多個傳媒報道，尹錫悅或再次宣布戒嚴令，當地最大在野黨共同民主黨表示，一眾國會議員正保持高度警戒，該黨亦正進行緊急會議商討對策。

1144：美國國務院發聲明，指國務卿布林肯（Antony Blinken）與韓國外長趙兌烈通話時稱，對韓國解除戒嚴令表示歡迎，並期望韓國的民主進程可以成功。路透社則引述華府官員指，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）取消訪韓行程。

1140： 美國調查機構蓋洛普（Gallup）在3至5日訪問1001名18歲以上韓國民眾，顯示尹錫悅的支持度再跌3個百分點至13%，創下他自2022年5月上台以來的新低。其中分別有19%及16%受訪者不滿他處理經濟和戒嚴令的方式。

0918：韓東勳稱，5日通過可靠消息得知，尹錫悅在宣布戒嚴當天指示其高中學弟、國防部國防防諜司令呂寅兄以「反國家勢力」為由抓捕個別政治人士，還為此動員情報機構。

2024年12月4日，韓國在野共同民主黨領袖李在明出席在首爾舉行的集會，譴責韓國總統尹錫悅突然宣布戒嚴並要求其辭職。（Reuters）

另外，在野黨共同民主黨表示，有可能在於韓國時間7日下午5點（香港時間下午4點）投票彈劾尹錫悅，較原定計劃時間提早兩小時。