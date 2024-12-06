遊日注意｜東京「蘋果病」個案創新高　小童易中招　孕婦或流產

綜合日本媒體報道，近期有計劃前往日本旅遊公幹的朋友應留意，東京、埼玉等關東地區出現俗稱「蘋果病」的傳染性紅斑病（Erythema infectiosum，日文為リンゴ病）爆發。確診個案更創下1999年有紀錄以來的新高。「蘋果病」是一種主要影響兒童的出疹性疾病，其特徵是臉頰上出現紅疹和發燒，若孕婦感染會有流產風險，所以必須慎防。



有網民分享日本電視台有關東京「蘋果病」病例急增的報道：

全日本新聞網（ANN News）12月6日引述東京都政府表示，截至本月1日的一週，東京都264間醫療機構通報的「蘋果病」個案達796人，平均每間醫療機構確診人數為3.02名患者，這是自1999年有紀錄的最高數字。

據報道，這個數據已連續三週超過警戒級別。這是2018年以來，確診人數首次超過警戒級別。

酒精消毒液對預防病毒無效 政府促民眾勤洗手及戴口罩

報道指，由於酒精消毒液對防範「蘋果病」無效，東京都政府敦促民眾經常用肥皂洗手並戴口罩作為預防措施。

倘若不小心感染上「蘋果病」，一般潛伏期約為數天至兩週，發病後會出現類似感冒的症狀，例如發燒、咳嗽，最後會在臉頰和手臂等部位出現紅疹，有部分患者更會出現關節腫痛。

據日本媒體報道，但若孕婦不慎患上，可能會在胎內引發重度貧血，造成胎兒畸形或流產。