法國巴黎聖母院舉行重開儀式前夕　馬克龍晤特朗普與澤連斯基

法國巴黎聖母院（Notre Dame de Paris Cathedral）將於當地時間12月7日下午7時舉行重新開放儀式，1500名嘉賓獲邀出席，總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）以及數十名多國領導人、政治人物皆會出席，其中包括美國候任總統特朗普（Donald Trump）及烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）。他們3人在出席儀式前，在愛麗舍宮舉行三邊會談。



修復項目團隊經過5年時間按照原貌重建。(Reuters)

美國廣播公司（ABC）和路透社7日報道，由於預計當日晚上巴黎將有強風，整個開幕式將在聖母院內舉行，而不是像最初計劃的那樣從室外的前院開始。

除特朗普和澤連斯基外，英國威廉王子（Prince William）、第一夫人吉爾（Jill Biden）亦會參與活動。

2024年12月7日，法國巴黎聖母院重開儀式前夕，總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）在巴黎愛麗舍宮與美國候任總統特朗普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）舉行會談。圖為3人合影。（Reuters）

在重開儀式前夕，馬克龍在愛麗舍宮與特朗普及澤連斯基舉行三邊會談。特朗普表示，他在首在總統任期時，與馬克龍一起度過了一段美好的時光，取得了巨大的成功。

特朗普稱，他們將會討論地緣政治不穩定的問題。他說：「現在看來世界確實有點瘋狂，我們將討論這個問題。」

2024年12月7日，法國巴黎聖母院重開儀式前夕，總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）在巴黎愛麗舍宮與美國候任總統特朗普（Donald Trump）握手合影。（Reuters）

2019年4月15日的一場大火焚毀大部份聖母院頂部，哥德式尖塔亦倒塌。如今重建後的聖母院將於12月8日重新開放給公眾參觀。