敘利亞反政府武裝逼近大馬士革　總統府否認巴沙爾離開首都

路透社12月7日報道，敘利亞反政府武裝當日從北面和東面進入當地第三大城市霍姆斯（Homs），並進一步迫近首都大馬士革（Damascus）。總統府同日否認總統巴沙爾（Bashar al-Assad）已離開首都的消息。



2024年12月7日，敘利亞霍姆斯（Homs）市郊，數名反政府武裝份子坐在一汽車上。（Reuters）

霍姆斯居民、政府軍和反政府武裝消息人士稱，反政府武裝已從霍姆斯北部和東部突破的防禦陣地。一名反政府軍指揮官則表示，他們已經控制了城外的一個軍營和數條村莊。

敘利亞國家電視台則稱，反政府武裝僅推進到霍姆斯市郊而非市內，軍方正在用大砲和無人機打擊他們。

2024年12月7日，敘利亞霍姆斯（Homs）市郊，一名反政府武裝份子坐在一輛裝在武器的汽車上。（Reuters）

另外，反政府武裝指，他們在過去24小時已幾乎佔領整個西南部地區，他們目前已推進到距大馬士革30公里以內的地區。

報道引述目擊者說，示威者在距離大馬士革市中心約10公里的郊區主要廣場，推倒巴沙爾已故父親、前總統哈菲茲（Hafez al-Assad）的雕像。

敘利亞總統府同日發聲明否認巴沙爾離開大馬士革，強調巴沙爾正在首都履行國家和憲法義務，政府軍則表示正在向首都和南部地區增援。

圖為2024年12月1日，敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）與伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）會面。（SANA/Handout via REUTERS）

《以色列時報》7日稍早報道，敘利亞反政府武裝稱已經佔領首都附近的城鎮，開始包圍大馬士革。