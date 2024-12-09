泰國旅遊注意｜女歌手做泰式按摩後肩頸反更痛　1個月後癱瘓身亡

泰國一名女歌手查雅達（Ping Chayada）接受按摩店服務三次，但肩頸痠痛反而越來越嚴重，最後還半身癱瘓，1個月後就病逝了。



據泰媒報道，查雅達11月6日在Facebook發文說，因為肩膀痠痛，所以特地去了一間泰式按摩店，按完沒兩天就連脖子都開始疼痛，她自行吃止痛藥緩解疼痛，認為只是按摩後的正常現象。

泰國女歌手查雅達接受按摩店服務三次，但肩頸痠痛反而越來越嚴重，最後還半身癱瘓，1個月後病逝。（Guitar Record）

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過了1週，查雅達的症狀沒有緩解，反而連手臂都出現麻木、刺痛的感覺，所以她又去同一間店按摩，按摩師父特別加強針對頸部按摩。半個月後查雅達越來越痛，就連趴著睡覺都辦不到了。

她說，因為自己的媽媽就是按摩師，所以從小就喜歡且習慣按摩，從來沒有懷疑過按摩有甚麼負面效果，所以又接著去按摩了第三次。

但第三次按摩之後，查雅達的右手連舉起都不行了，麻木和刺痛的感覺已經爬遍全身，半身癱瘓在床，無法正常的自理生活，最後在本月離世。當地衛生局已經宣布，將前往查雅達所去的按摩店了解情況。

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