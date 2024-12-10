敘利亞變天｜央視：以軍越過軍事緩衝區　坦克正向首都推進｜有片

央視新聞引述黎巴嫩廣場電視台（Al Mayadeen）12月10日凌晨報道，以色列軍隊已越過敘利亞（Syria）與以色列的軍事緩衝區，進入敘利亞大馬士革（Damascus）農村省，佔領該省鄰近黎巴嫩邊境的數個城鎮。



據黎巴嫩廣場電視台報道，以色列的坦克已越過Qunaitra鎮，目前位於首都大馬士革的鄉郊地區。

當地消息人士向廣場電視台特派記者表示，以色列坦克目前部署在距離首都鄉村蓋塔納城（Qatana）3公里處，距離大馬士革約20公里。

以色列軍方12月9日首度在社交媒體帳戶發布以軍進入敘利亞的影片：

據央視報道，以色列昨日對敘利亞首都大馬士革和中部城市霍姆斯（Homs）多地發動襲擊。

報道指，敘利亞大馬士革西郊附近遭到多宗空襲，大馬士革科學研究中心遭襲，發生4宗以上爆炸。以色列軍隊在數小時內摧毀了敘利亞所有防空基地、大部份軍用機場、敘利亞戰機和直升機編隊、遠程導彈庫、戰略武器倉庫以及連接敘利亞和黎巴嫩的數十條隧道。

另據兩名敘利亞安全消息人士透露，以色列對敘利亞的主要空軍基地進行轟炸，摧毀基礎設施以及數十架直升機和戰鬥機。

據阿拉比亞電視台（Al Arabiya）最新報道，自敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）政權倒台以來，以軍已向敘利亞發動250次空襲，摧毀敘利亞最重要的軍事基地。