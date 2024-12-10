以色列大舉空襲敘利亞　進入大馬士革西北約25公里處

根據新華社，黎巴嫩傳媒12月10日報道，以色列軍隊進入敘利亞首都大馬士革西北約25公里處。



報道10日引述多間傳媒報道，敘利亞首都大馬士革、中部城市霍姆斯等多地9日晚遭以色列空襲。

路透社則援引2名地區安全消息人士和一名敘利亞安全消息人士10日報道，以色列軍隊進入敘利亞首都大馬士革西南約25公里處。

以軍目前對此尚未回應。

新華社2024年12月10日引述多間傳媒報道，敘利亞首都大馬士革、中部城市霍姆斯等多地9日晚遭以色列空襲。（影片截圖）

沙特阿拉伯的阿拉比亞電視台9日報道，敘利亞拉塔基亞、大馬士革、霍姆斯、卡米什利等多地遭以色列空襲。

報道援引2名敘利亞安全部門消息人士的話說，以色列空襲敘利亞多個主要空軍基地，摧毀大量基礎設施、數十架直升機和戰鬥機。

新華社2024年12月10日引述多間傳媒報道，敘利亞首都大馬士革、中部城市霍姆斯等多地9日晚遭以色列空襲。（影片截圖）

據親敘利亞反對派媒體9日報道，以色列空襲位於拉塔基亞的隸屬於敘政府軍的海軍艦隊。反對派當天還宣布赦免在政府軍中服義務兵役的全體軍人，禁止任何人侵犯他們的權益。