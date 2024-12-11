美國參議員BenCardin推新《香港政策法》　 促終止香港特殊待遇

美國參議院外交關係委員會主席（Chair of the Senate Foreign Relations Committee）、民主黨參議員卡丁（Ben Cardin）提出《2024年香港政策法》Hong Kong Policy Act of 2024)，尋求更新《1992年香港政策法》（1992 Hong Kong Policy Act），正式取消根據美國法律而給予香港的特殊待遇。



《美國之音》12月10日報道，卡丁在聲明中表示：「美國必須加強和更新政策，以應對中國和香港政府侵蝕香港的自治和民主價值觀。」

他指出：「《2024年香港政策法》為我們國家提供了保護美國利益、促進人權和為逃離迫害的民眾提供支援所需的工具，支持香港民眾擁有能夠自由和有尊嚴地生活的未來。」

2017年6月15日，主導今次向俄羅斯實施更多制裁的參議員，是來自民主黨的卡丁。 （Ben Cardin）。（Getty Images）

《2024年香港政策法》的關鍵條款：

除了特定情況以外，香港將不再享有與中國不同的待遇；推進香港的民主、人權、民眾安全和網路自由；定期更新《香港工商諮詢報告》；要求國務卿每年認證對香港自治的評估，並建議是否應重新考慮給予不同的待遇；為香港居民移民美國設立法律路徑，為居住在美國的香港人提供臨時保護身份。

報道指，美國在1992年通過《1992年香港政策法》，在金融、貿易和移民等方面維持給予香港享有不同於中國的待遇。2019年香港經歷反修例事件後，美國修訂了《1992年香港政策法》。2020年中國推行港版《國安法》後，時任美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布取消給予香港不同於中國的特殊貿易地位。

2024年12月7日，候任總統特朗普在法國巴黎英國駐法大使館會見英國威廉王子。 （Getty Images）

今年美國拜登（Joe Biden）總統的國務院在《2023年香港政策法報告》（2023 Hong Kong Policy Act Report）中指出，香港不符合享有1997年7月1日之前同樣待遇的要求。

2024年4月23日，美國參議院外交關係委員會主席（Chair of the Senate Foreign Relations Committee）、民主黨參議員卡丁（Ben Cardin）出席參議院會議。（X@SenatorCardin）

報道又指，這份法案必須經參議院和眾議院全院通過文字一致的版本，才能送交總統簽署成法。而本屆國會將於明年1月3日屆滿，共和黨獲得新一屆國會的控制權，參議院外交委員會主席職位將由共和黨參議員擔任，屬民主黨的卡丁即將退休。