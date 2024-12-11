韓國戒嚴｜警調查人員突擊搜查總統辦公室被阻　雙方對峙逾4小時

韓國媒體報道，韓國警方特別調查團12月11日下午前往總統辦公室調查，但總統辦公室警衛處並未放行，雙方對峙達超過4小時，調查人員暫時仍未能進入總統辦公室展開調查。



據韓聯社報道，隸屬韓國警察廳的特別調查團11日試圖進入總統辦公室展開扣押搜查，但由於總統辦公室警衛處並未立即放行而出現延誤，雙方對峙局面持續。

報道引述國家調查辦公室指，一個由18名調查人員組成的調查團在中午前不久抵達青瓦台，搜尋與戒嚴令相關的資料，其中包括悅在3日夜晚宣布戒嚴令前不久舉行的內閣會議紀錄。

2024年12月11日，韓國首爾，兩名途人站在欄桿旁，背景中的總統府遭到國家調查辦公室警察的突擊搜查。（Reuters）

然而，截至當地時間下午4點，調查人員尚未能進入青瓦台大樓，因為調查人員仍在與總統辦公室警衛處就搜查的流程進行談判。

據報道，搜查令將尹錫悅列為疑犯，而總統辦公室、內閣會議室、總統安全局和參謀長聯席會議大樓都被列為搜查對象。

2024年12月7日，韓國首爾國會大樓外，一名參與要求彈劾總統尹錫悅集會的示威者站在尹錫悅的人像身旁。（Reuters）

參謀長聯席會議總部與總統辦公室位處同一座大樓，戒嚴指揮部在實施戒嚴的六小時將其地下室用作戰情室（situation room）。警方調查人員正試圖進入該大樓，收集與該戰情室相關的資料。

與此同時，韓國高級公職人員犯罪調查處長吳東運表示，正努力調查事件，若情況允許，將試圖透過緊急逮捕或申請簽發逮捕令的方式，逮捕總統尹錫悅，強調對此有充分意志。