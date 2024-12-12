美國FBI局長宣布於明年1月辭職　以避免部門進一步陷爭議

美媒12月11日報道，美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）當日表示自己打算最快在2025年1月初、候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任後辭職，並指這是避免FBI進一步陷入爭議的最好方法。克里斯托弗·雷作為局長的任期本來到2027年才到期。



美國《紐約時報》和路透社11日報道，FBI發聲明指，克里斯托弗·雷當日對FBI的工作人員宣布辭職的決定。

2024年11月13日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓君悅酒店與眾議院共和黨人會面時發表演說。（Reuters）

克里斯托弗·雷表示，他經過數週的仔細考慮後，決定在明年1月份、拜登政府任期結束後辭職，並形容此舉對聯邦調查局來說是最正確的做法。

他解釋道：「在我看來，這是避免讓該局進一步陷入爭議的最佳方法，同時將強化對我們工作方式至關重要的價值觀和原則。」

2024年9月4日，美國聯邦調查局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）在美國華盛頓司法部舉行小組會議上發表講話。（Reuters）

特朗普11月30日表示，提名帕特爾（Kash Patel）出聯邦調查局長。當時外媒猜測，特朗普或要求他主動辭職。