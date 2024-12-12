韓國警方再赴尹錫悅辦公室擬搜查　昨對峙近8小時未能進入｜最新

韓國警方特別調查團12月11日前往總統辦公室調查，但未獲總統辦公室警衛處放行，最終在雙方對峙近8小時後，調查人員宣告未能進入辦公室，據韓媒報道，韓國警方12日再赴尹錫悅辦公室，擬展開搜查。本文將持續更新韓國局勢的消息。



【15:51】民調機構Realmeter發布調查結果，顯示韓國逾70%民眾希望總統尹錫悅立即下台或被彈劾。

韓國民眾2024年12月12日再在首爾舉行集會，要求總統尹錫悅下台（Reuters）

韓國警再赴尹錫悅辦公室

【15:30】據韓國廣播公司（KBS）之前報道，警方人員為展開扣押搜查行動趕到總統辦公室，但根據《刑事訴訟法》，在沒有當事人同意情況下，不能扣押或搜查軍事機密場所，因此警方人員無法進入總統辦公室內部，要與總統辦公室方面交涉。

【15:28】韓國警方12月12日再赴尹錫悅辦公室，擬展開搜查，在前一天的12月11日，韓國警方特別調查團前往總統辦公室擬調查，但未獲總統辦公室警衛處放行，最終在雙方對峙近8小時後，調查人員宣告未能進入辦公室。

2024年12月6日，韓國首爾國會大樓前，一名戴上總統尹錫悅面具的示威者手持標語和手銬，要求彈劾頒布戒嚴令的尹錫悅。（Reuters）

在戒嚴風波後，總統尹錫悅四面楚歌，他12日發表講話，強調發布戒嚴的正當性，主張戒嚴屬於統治行為，他拒絕自行辭職，同時表明將積極應對彈劾和調查。

尹錫悅表示不管是彈劾還是調查，他都會坦盪應對。韓聯社指，分析認為尹錫悅這番話意在拒絕執政黨提出的「有秩序卸任」方案，即選擇特定時間點自行辭職。