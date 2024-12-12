東京將提供免費兒童日間托兒服務　冀提高生育率

日本東京都計劃從明年9月開始為所有學齡前兒童提供免費日托服務，這是提高日本低生育率的努力之一。



東京此前已為夫婦第二胎及後來的孩子提供免費日托服務，如今政策將擴大到第一胎，旨在減輕家庭的經濟負擔。

雖然許多發達國家都在努力應對低生育率，但這個問題在人口多年來持續下降的日本尤為嚴重。

日本生育率為全球最低水平之一，人口自2010年後已逐步下降。（Getty Images）

法新社報道，東京都知事小池百合子本周宣布該計劃時說：「日本正面臨兒童數量下降的危機，而且這種危機不會消失。」

她補充說，「刻不容緩」，必須解決這個問題，這與首相和其他官員對迫在眉睫的人口危機的警告如出一轍。

東京人口達1400萬，該政策是日本地區層面的首個此類舉措。

日本人口老化問題嚴重，而單身寄生族及繭居族亦正面臨老齡化。（資料圖片/周荻恩攝）

目前，日本的在職父母可以享受公共日間托兒服務，但日本政府正計劃將這項服務擴大到所有家庭。

小池本月說過，她希望為東京的政府工作人員推出每周工作四天的政策，作為全國鼓勵生育的舉措之一。

日本是繼摩納哥之後人口老齡化程度第二高的國家，日本嚴格的移民規則意味着它面臨日益嚴重的勞動力短缺問題。

2024年12月1日，日本富士山前的東京都市景象。（Getty Images）

小池曾任內閣部長和電視主播，自2016年以來一直擔任東京都知事。今年7月，她贏得了第三個任期，承諾提高社會福利，同時也承認居民面臨的挑戰，例如通貨膨脹。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

