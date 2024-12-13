馬克龍公布法國新總理人選　中間派盟友貝魯出線

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）12月13日公布新總理人選，中間派的資深政客貝魯（Francois Bayrou）成為法國新總理，為馬克龍任內的第六位中立



馬林勒龐（Marine Le Pen）領導的極右翼國民聯盟（National Rally，RN ）回應稱，該黨在政治上的紅線不變，並稱新總理必須與其他政黨進行對話。

極左翼「不屈服的法國」黨團（La France insoumise）主席帕諾（Mathilde Panot）則暗示，該黨將反對貝魯領導的政府。共產黨主席魯塞爾（Fabien Roussel）則呼籲貝魯不要使用憲法特別權力來強行通過法案

73歲的貝魯是一位中間派退伍軍人，其所屬的民主運動黨 (Mouvement Démocrate，英文簡稱MoDem) 自2017年以來一直屬於馬克龍的執政聯盟。

貝魯曾長期擔任西南部波城（Pau）的市長。他的農村出身是其政治身份的核心，他2017年放棄第4次競逐總統，轉為支持馬克龍。

馬克龍2017年5月曾任命貝魯為司法部長，但數週後，貝魯因其政黨涉嫌在聘用國會助理時違法而被調查，引咎辭職。貝魯今年終於洗清詐騙的罪嫌。

2024年12月12日，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在波蘭華沙總理府與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）舉行聯合記者會時握手。（Reuters）

2024年12月12日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在波蘭華沙總理府發表演說。（Reuters）

法國國民議會本月4日通過對巴尼耶的不信任動議，導致巴尼耶政府倒台，成為法國第五共和（French Fifth Republic）1958年成立以來，任期最短的政府。