敘利亞變天｜美國稱已與HTS直接接觸　路透社：俄軍撤出北部前線

美國務卿布林肯（Antony Blinken）12月14日在約旦與多國代表進行會議後表示，美國已與推翻敘利亞巴沙爾政府的反對派武裝沙姆解放組織（Hayat Tahrir sl-Sham，HTS）進行直接接觸。路透社同日引述消息人士稱，俄羅斯在敘利亞的部隊已從北部地區的前線撤軍，但目前仍未撤出俄方在當地的2個重要軍事基地。



數名消息人士告訴路透社，俄羅斯正在從當地北部前線撤軍，包括撤出一些重型裝備和敘利亞高級軍官，但俄方無意撤離赫梅米姆空軍基地（Hmeimim Air Base）以及塔爾圖斯海軍基地（Tartus naval base）。

2024年12月8日，在敘利亞反政府武裝宣布推翻巴沙爾政府後，敘利亞難民在德國波恩（Bonn）上街慶祝，期間有人手持敘利亞反對派旗幟。（Reuters）

一名與過渡政府關係密切的反對派武裝人員稱，新政府已與俄羅斯建立溝通管道，惟未討論軍事基地相關議題，他強調：「敘利亞人民將擁有最終決定權」。

一名敘利亞高級軍官指出，俄軍的確把部份設備和巴沙爾政府高級軍官載回俄羅斯，但俄方現階段的目標是根據當地事態發展進行重新部署。

2024年12月14日，俄羅斯一輛軍車在穿越位於敘利亞拉塔基亞省梅米姆空軍基地（Hmeimim Air Base）時發生機件故障，一名俄軍士兵在旁巡邏戒備。（Reuters）

布林肯：美國已與HTS進行「直接接觸」

布林肯在約旦就敘利亞問題舉行會談後表示，美方一直與沙姆解放組織及其他各方保持聯繫，而這次接觸是為了呼籲他們協助尋找一名在當地被綁架的美國記者有關。

另外，布林肯強調，各方在會談中同意敘利亞過渡進程應由當地人民主導，並產生一個包容代表性、尊重少數群體權利且不協助恐怖組織的政府。