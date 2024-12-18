印尼央行疑涉挪用公款　行長辦公室遭反貪機構搜查

印尼反腐敗委員會（KPK，肅貪委）12月16日晚派人到印尼央行（Bank Indonesia）辦公室搜查，但未透露拿了哪些證物。反腐敗委員會表示，正調查央行等機構疑似挪用公款的貪污行爲。



《羅盤報》（Kompas）報道，KPK發言人Tessa Mahardhika Sugiarto於17日發聲明證實，反腐敗委員會16日晚到印尼央行行長瓦爾吉約（Perry Warjiyo）辦公室進行搜查。

圖為印尼央行（Bank Indonesia）行長瓦爾吉約（Perry Warjiyo）。（Reuters）

KPK調查主任Asep Guntur Rahayu9月指，正調查2023年由央行和金融服務監管局（OJK）運作的企業社會責任計劃（CSR），以查明可能存在的濫用資金謀取私利的情況。

根據印尼反腐敗委員會說法，有關涉嫌企業社會責任基金的貪污事件已進入調查階段，且已確認涉貪人員。KPK未透露更多案情內容。

印尼央行對調查表示尊重，並稱將與反貪機構合作，但為企業社會責任計劃疑似貪污進行辯護。