美國暉致開發新型「偉哥」薄如晶片入口即溶 避免服藥尷尬場景
撰文：莊勁菲
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英媒12月16日報道，美國製藥公司暉致（Viatris）推出新壯陽藥，類似其母公司輝瑞（Pfizer）研發的威而鋼（Vaigra，俗稱偉哥）藥丸，但服用更加方便和隱蔽，可以避免尷尬。暉致已在英國為該藥申請商標。
英國《衛報》報道，威而鋼是一種藍色小藥丸，可幫助男性克服勃起功能障礙，由輝瑞公司於1998年推出，但「偉哥」需伴水吞服，明顯的服藥動作可能令使用者遭到「性功能被質疑」的尷尬。
暉致公司研發的「威而鋼ODF」（Viagra ODF），不僅薄如晶片，還可在口中直接溶解。由於體積較小且便於服用，可以避免經典威而鋼帶來的難堪。
據報道，勃起功能障礙是一種常見男性疾病，40至70歲男性中約有一半被認為受到影響。威而鋼有助於治療這種情況，其效果可持續約4小時。
新藥9月在加拿大上市，採用鋁袋包裝，每劑50毫克，價格與經典威而鋼相似。
專家表示，為新藥申請商標表明暉致希望它5年內於英國上市。
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