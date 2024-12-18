烏茲別克男涉殺基里洛夫被捕　供稱烏許諾10萬美元賞金＋歐盟身份

12月17日，俄羅斯聯邦武裝部隊輻射、化學和生物防護部隊司令基里洛夫（Igor Kirillov）在莫斯科被炸死。18日俄內務部表示，兇手已在莫斯科以東郊區被捕。俄方表示，兇手是烏茲別克斯坦公民，被烏克蘭招募並許諾10萬美元賞金。



俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯內務部發言人表示，兇手已在莫斯科以東25公里外的莫斯科州巴拉什赫（Balashikha）喬爾諾耶村被捕。並表示兇手是烏茲別克斯坦公民，男性，29歲，已被警方交給調查機構。

2024年12月18日，俄羅斯聯邦安全局（FSB）發布影片稱已逮捕基里洛夫謀殺案的兇手。（俄羅斯聯邦安全局）

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，莫斯科相信，基里洛夫謀殺案的所有組織者和犯罪者都將被找到並接受懲罰，俄羅斯不會被嚇倒。

18日上午，FSB報告表示，兇手被烏克蘭安全部門招募，並被許諾給予10萬美元及可前往歐盟國家。

54歲的死者基里洛夫已婚並育有2子，他畢業於科斯特羅馬防化兵高級軍事指揮學校，還被俄羅斯聯邦安全會議副主席、統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）稱為「真正的、無限忠於職守俄羅斯愛國者。」