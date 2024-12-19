特朗普反對美國會短期撥款法案　聯邦政府或21日起部分停擺

美國候任總統特朗普（Donald Trump）12月18日發出警告，威脅共和黨議員不要支持國會兩黨已大致達成協議的短期撥款法案，要求法案必須提高債務上限。特朗普的表態導致這項法案幾乎肯定沒法在21日之前過關，這將造成美國聯邦政府部份機構停擺。



美國聯邦政府資金將在20日耗盡，為了避免政府停擺，眾議院17日發布新擬定的短期支出法案，讓聯邦支出在未來三個月維持當前水平，為立法者提供更多時間就新的年度撥款法案進行談判。同時，協議還包括將農業法案延長一年、為農民提供100億美元（約港元）援助，以及約1000億美元的救災資金。

共和黨籍的眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）18日晚，與共和黨議員在國會山莊進行閉門會議，候任副總統萬斯（J.D. Vance）中途加入。萬斯表示，進行了有建設性的對話，指目前仍在談判之中，相信能夠解決一些問題。

特朗普同日與萬斯發表聯合聲明，稱國會應該通過「乾淨版」的支出法案，而不是滿足民主黨的所有要求。他們暗示對民主黨人的讓步是對國家的背叛，呼籲共和黨議員明智和強硬地行事。兩人也表明反對任何不包括提高聯邦債務上限的方案。

2024年7月15日，美國前總統特朗普（Donald Trump）出席共和黨全國代表大會，右耳因槍擊案受傷仍貼有紗布。旁為剛獲他選為副手搭擋參選的參議員萬斯（J.D. Vance）。（Reuters）

提高債務上限應在拜登任內進行以獲得民主黨合作

特朗普和萬斯聲明說：「提高債務上限並不是一件好事，但我們寧願在（現任總統）拜登的監督下這樣做。如果民主黨現在不就債務上限問題合作，為什麼有人會認為他們會在我們執政期間的6月份這樣做呢？我們現在就進行這場辯論吧。」

由於美國負債不斷增加，國會必須在夏季之前提高債務上限，以避免違約，並對市場和經濟造成災難性影響。

特朗普18日晚也在他的社交平台發文，警告共和黨議員不要支持協議中的短期支出法案。他說，任何不想投票提高聯邦債務上限的共和黨人都是愚蠢，並且將會在下一次的黨內初選中面對挑戰，暗示他們難以獲得連任。

2023年9月26日，美國華盛頓，圖為美國國會大樓。（Reuters）

馬斯克譴責額外支出導致成本激增

在特朗普發表這番言論之前，受他委託在第二任期內削減聯邦預算的美國億萬富翁馬斯克（Elon Musk）也在社交平台X上發文，譴責額外支出導致成本激增。

馬斯克發布一張似乎是1,547頁法案打印件的照片，並問道：「見過更大的豬肉嗎？」他還說，任何投票支持「令人髮指的支出法案的議員，都應該在兩年內被投票出局」。

由於特朗普對黨內的影響力大，他的干預導致法案幾乎肯定將在國會闖關失敗。

共和黨籍的眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）18日晚與萬斯及其他共和黨高層舉行會談後說，這是一次富有成效的對話，但他沒有透露細節。

對於提高債務上限會否加入制定中的協議，眾議院共和黨領袖斯卡利斯（Steve Scalise）受詢時說，立法者「尚未達成共識」。

眾議院撥款委員會主席也出席了會議，被問及是否有信心政府不會停擺，他答道：「我對任何事情都沒有信心。」

國會的下一步行動尚不清楚。任何支出法案都要兩黨達成協議，才能在參眾兩院通過。目前共和黨控制眾議院，民主黨控制參議院，但兩者都只擁有微弱多數議席。

2024年11月12日，美國眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）在華盛頓國會大廈前舉行記者會。（Reuters）

白宮18日說，共和黨人須停止玩弄政治，政府停擺將造成破壞。

美國聯邦政府上一次停擺是在特朗普第一任期內的2018年12月至2019年1月。根據國會預算辦公室的數據，那次為期5周的停擺，令經濟萎縮約30億美元。

本文獲《聯合早報》授權轉載

