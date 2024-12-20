新疆辣椒被指是強迫勞動產物　中國外交部：有關報告漏洞百出

某些西方傳媒引述德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）報告稱，美英超市出售的辣椒製品含有來自中國新疆的辣椒原料，這些辣椒可能是「強迫勞動」的產物，呼籲西方企業停止使用新疆辣椒原料和成品。中國外交部周五（20日）表示，這份報告可以說是漏洞百出。



中國外交部發言人林劍主持例行記者會時表示：「個別媒體提到的這份報告，煞有介事地援引一些所謂『匿名的目擊者』的模糊描述，缺乏事實的支撐，甚至沒有最基本的現場調查，可以說是漏洞百出。」

林劍進一步表示，中方也注意到，就在本週，在烏魯木齊舉行一場新疆就業和社會安全的國際研討會，來自40多個國家、​​地區和國際組織的200多名嘉賓與會，他們紛紛表示目睹一個與虛假宣傳完全不同的新疆，譴責「強迫勞動」的謊言嚴重違背事實真相，剝奪新疆群眾的勞動權、生存權和發展權。

他還說：「從新疆的棉花，到新疆的番茄，再到新疆的辣椒，個別的西方媒體和造假的專業戶，躲在陰暗的『紙牌屋』裏，樂此不疲的炮製、導演一幕幕荒誕的肥皂劇，可以說，不是在造謠，就是在去造謠的路上。」

林劍稱：「這樣的戲碼我們已經看了太多次，老套、荒誕，手法拙劣，還是趁早換個好點的編劇。」