美國政府面臨局部停擺　眾議院今再就臨時撥款法案進行投票

美國聯邦政府因國會仍未通過臨時撥款法案，而面臨局部停擺的危機。美國眾議院共和黨人計劃於12月20日再進行投票，盼望能在期限前通過臨時撥款議案，維持聯邦政府運作。投票預計將會在當地時間5時到6時（香港時間21日6時到7時）進行。



路透社和美媒20日報道，法案最新的內容似乎與候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）介入前的原方案類似，包括繼續向政府撥出資金至3月14日，並向農民和遭颶風足襲的州提供援助，且暫停或提高債務上限的條款

報道稱，眾議院民主黨人將舉行閉門會議審議最新法案。眾議員拜勞 (Ami Bera) 表示，他認為民主黨人會支持該法案，除非出現任何意外發展。

圖為路透社攝於2024年12月19日的照片，圖中可以看到一枝位紅燈狀態的紅綠燈，它背後的建築是位於美國華盛頓特區的國會山莊。（Reuters）

特朗普此前向共和黨人施壓，要求他們放棄與民主黨達成避免政府在假期前關閉的協議，並堅持要求共和黨領袖在議案中加入一項在他上任前暫停或提高債務上限的條款。

議案最終於19日以235票對174票遭到否決，逾30名共和黨眾議員與幾乎全部民主黨眾議員投下反對票。