巴西南部小型飛機墜旅遊區　機上10人罹難　地面至少15人傷

巴西南部12月22日有小型飛機墜毀，至少造成10死、15人傷。消息指出，飛機墜落旅遊小鎮格拉馬杜（Gramado）的市中心，先撞上一棟建築物的煙囪，再撞向一戶民房的二樓，然後撞入一間家具店，碎片也擊中附近的旅館。



據指出，飛機從格拉馬杜市附近的卡內拉（Canela）支線機場起飛，數分數後墜毀，相信機上10人全部死亡。 格拉馬杜所屬的南里奧格蘭德州（Rio Grande do Sul），其州長萊特 (Eduardo Leite) 在社交平台稱，「初步報告顯示機上人員無一生還。」

圖為2024年12月22日，巴西格拉馬杜（Gramado）有小型飛機失事，造成市區建築物受損。（Instagram @emanuelasampaio via REUTERS）

圖為2024年12月22日，巴西格拉馬杜（Gramado）有小型飛機失事，造成市區建築物受損。（Instagram @emanuelasampaio via REUTERS）

當地民防部門證實，地面至少15人因墜機事件受傷，目前傷者已被送往附近醫院接受治療，但當局未公布傷者情況。據指出，格拉瑪多是巴西南部受歡迎旅遊地點，以其德國風格的建築和山景而聞名。