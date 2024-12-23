日媒：本田與日產計劃於明年6月就合併計劃達成最終協議
撰文：張涵語
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日本主要汽車製造商本田汽車（Honda）和日產汽車（Nissan）預計將於週一（12月23日）開始合併計劃的磋商，旨在提高他們在電動車和自動駕駛技術開發方面的競爭力。此次合併計劃預估於明年6月達成最終協議。
日本放送協會（NHK）引述消息人士稱，兩家公司的高層計劃在交易完成後將於週一下午舉行新聞發布會。預計另一家日本汽車製造商三菱汽車（Mitsubishi）的負責人也將加入其中。如果這兩間公司與三菱汽車聯合，日本汽車業將基本分為兩大集團：豐田和本田-日產。
消息人士稱，雙方正考慮在一間計劃控股公司下進行合併。以汽車銷量計算，合併後的集團將成為僅次於豐田汽車和德國福士（Volkswagen，大眾）的全球第三大汽車集團。
本田和日產希望合併後能夠簡化營運，並分擔在電動車和自動駕駛領域的巨額開發成本。汽車行業的競爭正在加劇，美國的特斯拉和中國的比亞迪正在擴大在新能源領域的影響力，這大大改變了汽車產業的動態，迫使日本車企進行創新改進。
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