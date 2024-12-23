特朗普揚言「收回」的巴拿馬運河　為何對美國如此重要？

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月21日在社交平台談到巴拿馬運河（Panama Canal），指巴拿馬對美國收取過高通行費用形同「敲詐」，揚言要收回運河管轄權，為何特朗普突然要向巴拿馬下手？有分析認為，既因這運河是美國船隻的重要航道，也因美方擔憂中國日益擴大的影響力。



研究供應鏈數據的公司FreightWaves，其行政總裁Craig Fuller在12月22日撰文指出，巴拿馬運河在世界貿易上佔據重要地位，貫通太平洋與大西洋，全球6%的海上貿易需經它完成。

運河對於美國更是重中之重，每年有約40%的美國船隻需要通過，在2021年所有通過運河的船隻中，超過73%的船隻經此往返美國港口。

圖為2024年12月22日，美國候任總統特朗普（ Donald Trump）在亞利桑那州鳳凰城出席保守派的AmericaFest 活動。（Reuters）

美國接手建造 後交由巴拿馬管轄

這運河最早由法國人在1881年開始建造，之後由美國人在1914年完成。美國因在1903年支持巴拿馬獨立獲得運河永久的管轄權，前總統卡特（Jimmy Carter）則在1977年與巴拿馬政府簽訂協議，將管轄權交由巴拿馬政府，美軍1999年底全面撤出。

這協議長久以來都是美國政界爭論焦點，不少人認為交出管轄權對美國不利，特朗普也不滿，稱此舉愚蠢至極。

憂北京日益增大的影響力

文章分析，特朗普的講話還反映出，美國對中國日益擴大的地區影響力的焦慮。巴拿馬在2017年宣布與台北斷交，轉而與北京建交。北京隨後還加大針對運河相關設施的投資，引起美國軍方關注。

2024年8月12日，巴拿馬運河，圖為新加坡貨船通過運河。（Reuters）

外界還擔憂運河會因政治因素破壞其中立性，因運河應確保所有國家船隻平等通行。報道指中國介入運河港口的管理，有可能影響甚至操控運河的營運，或為依賴此通航的美國帶來風險。