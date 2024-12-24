英國第三季經濟經修訂錄得零增長 勢加劇工黨政府壓力
撰文：蕭通
出版：更新：
英國國家統計局（Office for National Statistics，ONS）於12月23日發布修訂後數據，顯示英國今年第三季經濟增長停滯，且有分析指將在整個下半年持續，勢令工黨政府增加壓力。數據顯示，英國7月至9月國內生產總值（GDP）增幅，從先前預估的0.1％，向下修正為0。
新數據對7月上台的首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）而言，明顯是個打擊。他就職時曾承諾，將致力促進經濟增長，但上台後首季成績表不如預期。
英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）再次為其增稅措施辯護，稱在保守黨政府怠忽職守近15年後，現任工黨政府致力修復國家經濟，並為公共財政投入適當資源方面，的確面對艱巨挑戰，但強調只會「加大政府為勞動人民服務的火力」。
有分析認為，新政府10月公布預算案前的不確定性，以及對國家經濟狀況發出警告，是令經濟放緩的重要因素，相關氛圍使得投資者態度謹慎。此外，有觀察人士認為，工黨的增稅主張，削弱了企業投資和居民消費的動力。
路透社引述分析人士稱，工黨政府對經濟的嚴峻基調，可能會導致經濟放緩，今年整個下半年的經濟增長均可能為零。
路透社：英財相1月10日訪華 尋求恢復中英定期經濟會談英國正式加入CPTPP 料長遠經濟按年增20億英鎊英國財相李韻晴或明年初訪華 重啟英中經濟財金對話OECD上調2024年全球經濟增長預測至3.2% 籲各國央行保持警惕何立峰與英國財相通電話 討論重啟中英經濟財金對話