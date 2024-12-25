聖誕大餐前後都要量體重？　英國王室5個奇怪慶祝傳統曝光

綜合英國媒體報道，英王查理斯（King Charles III）與一眾英國王室成員，此時正在諾福克郡（Nolfolk）的桑德林漢姆莊園（Sandringham House）渡過聖誕佳節。他們就像普通民眾一樣，會一家人齊齊整整享用聖誕大餐，並參加教堂活動。然而，他們其實每年都遵循着一套「只此一家」的聖誕傳統進行慶祝。



聖誕大餐前後都要度體重

在眾多英國王室的聖誕傳統中，最讓人驚訝的莫過於這一條，所有王室家族成員與賓客都須在聖誕午餐開始前和結束後量度體重。

王室事務專家Ingrid Seward表示，若你的體重在出席午餐後增加了幾磅，就代表你有好好享用這一頓大餐。

圖為英國王儲威廉（Prince William）、儲妃凱特（Princess Catherine）及3名子女2023年12月25日在桑德靈厄姆莊園（Sandringham House）出席聖誕節活動。（Reuters）

Ingrid Seward指，這項傳統源自20世紀初（1900年左右）的君主愛德華七世（King Edward VII）。他認為，這是一個不需言說就能得知賓客是否渡過美好時光的「奇招」。畢竟，當面詢問並不合乎英國王室的禮儀。

王室男女成員分開用早餐

對王室成員而言，聖誕日的早餐並非全家聚餐的時刻，而是按照性別分開進行的傳統儀式。男士們與女士們在12月25日上午前往教堂禮拜前會分開用餐。

前王室主廚Darren McGrady表示：「聖誕節當日，女士們通常會在各自的房間裡享用清淡的早餐，包括切片水果、半顆葡萄柚、烤吐司和咖啡。男性們則於早上8時30分下樓，在飯廳享用一頓豐盛的早餐，菜單包括雞蛋、煙肉、蘑菇、煙燻魚和烤羊腎，為11點在St Mary Magdalene教堂的禮拜儀式做好準備。」

此外，王室還有一項規定：聖誕午餐時，小朋友只有在掌握禮貌交談的技巧後，才能與成年人同台用餐。讓人不禁想到，調皮好動的路易小王子（Prince Louis）今年可以與大人同台嗎？

禁止看電視和玩桌遊

聖誕節當日，王室成員被禁止觀看電視，甚至包括國王的聖誕演說。

英女王、王儲查理斯、嫡長孫威廉王子、嫡長曾孫喬治小王子一起做聖誕布甸的合照。（Twitter@RoyalFamily）

這項規定據說是為了確保家人之間可以好好享受彼此陪伴的時光，而不是埋首於螢幕前。而桌遊在王室節日期間也是禁忌。傳聞已故的英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II)認為桌遊過於「激烈」。

取而代之的是，王室成員會玩猜謎或啤牌，為節日增添趣味和互動的樂趣。

黑領帶是不可或缺的衣着規定

英國王室素來對穿着打扮有嚴格的規定，聖誕節也不例外。由於節日期間活動繁多，各種場合都需要搭配合適的服裝。

2024年11月9日，英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）與王儲威廉王子（Prince William）出席在倫敦皇家阿爾伯特音樂廳（Royal Albert Hall）舉行的國殤紀念日（Remembrance Day）活動。（Getty）

最值得留意的是，在桑德林漢姆莊園舉行的晚宴總是要求繫上黑領帶的正式禮服。這種嚴格的服裝規定，體現了王室對儀式感與傳統的尊重，是他們聖誕期間必不可少的一部份。

王室在平安夜拆禮物

每年12月24日用過下午茶後，王室成員會在紅色客廳裡集合，在晚上6時一同拆禮物。這個選擇與一般民眾在聖誕日（25日）開禮物有別，是為了延續他們的德國血統傳統。

梅根（Meghan Markle）自下嫁哈利王子（Prince Harry）後，便屢打破英國王室禁忌。(GETTY)

已遠離英國王室的哈利王子（Prince Harry），曾在其回憶錄《Spare》中談及這個「同時拆禮物的傳統」。

哈利表示：「和往常一樣，全家在平安夜齊聚開禮物，我們會在桑德林漢姆莊園的一間大房間裡，長檯鋪上白布，還有白色的名牌。按照慣例，晚會開始時，我們先找到屬於自己的位置，站在自己的禮物堆前。然後突然之間，所有人開始同時打開禮物。在一片混亂中，數十名家庭成員歡樂地交談、解開絲帶和撕開包裝紙。」