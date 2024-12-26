拜登聖誕信息籲國民團結 　特朗普則連環發帖宣傳受爭議主張

即將卸任的美國總統拜登（Joe Biden）及即將上任的總統當選人特朗普（ Donald Trump，又譯川普），於聖誕節分別傳遞不同信息。民主黨籍的拜登敦促國民反思和團結；共和黨籍的特朗普則表達節日祝願、挖苦前總統奧巴馬（Barack Obama），以及轉發文章以支持他具爭議的新班子人選，以及具爭議的政治主張。



拜登平安夜在 YouTube 發布一段短片，顯示白宮的聖誕裝飾。他呼籲國民摒棄「所有噪音和一切分裂國家的事情」，強調人民應該互相關心、互相愛護，但「我們常常將彼此視為敵人，而不是鄰居或同胞。」敦促國民尋找一個安靜反思的時刻，提醒自己以尊重彼此，「生活在光明之中」。

特朗普則在聖誕節於社交平台Truth Social發帖，先是一條「聖誕快樂」的訊息，並附上了他和妻子梅拉尼婭（Melania Trump）的照片。

在之後一小時內，特朗普共發了34 條帖子，其中包括一則嘲笑奧巴馬。帖子展示奧巴馬2017年出席特朗普首次就職禮的圖片，譏笑對方曾稱特朗普「永遠不會成為總統」。

至於其他帖子則多數屬轉發，內容包括介紹其內閣成員人選，以及支持其具爭議的政策。當中包括一些文章，支持他選擇受爭議的海格塞斯（Pete Hegseth）出任國防部長；以及《華爾街日報》一篇題為《帕特爾（Kash Patel）適任聯邦調查局》的專欄文章等。