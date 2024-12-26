特朗普班底｜Kevin Marino Cabrera獲提名擔任駐巴拿馬大使

美國和巴拿馬日前爭論運河主權，美國當選總統特朗普提名邁阿密戴德縣專員卡佈雷拉（Kevin Marino Cabrera）擔任駐巴拿馬大使。



路透社報導，特朗普星期三（12月25日）在社交媒體Truth Social發文說，邁阿密戴德縣（Miami-Dade County）專員卡佈雷拉是「美國第一原則的堅定鬥士」，並稱他在推動經濟增長和促進國際夥伴關係方面發揮重要作用。

「很少有人像佈雷拉一樣瞭解拉丁美洲政治，他將出色地代表我們國家在巴拿馬的利益！」

特朗普說，這個自1903年以來與美國建立外交關係的中美洲國家「正在巴拿馬運河上欺騙我們，這遠遠超出他們最瘋狂的想像」。

他也指責中國士兵非法運營運河，而且「總是確保美國投入數十億美元的『修復』資金，但對『任何事情』卻隻字不提」。

巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）回應時強調，中國沒有影響運河的管理。

巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）回應時強調，中國沒有影響運河的管理。 （Reuters）

他上星期天（22日）重申巴拿馬運河是巴拿馬的主權，並指出巴拿馬運河不受中國、歐盟、美國或任何其他國家的直接或間接控制。「身為巴拿馬人，我反對任何人歪曲這個事實。」

由美國在1914年建造的巴拿馬運河，依據1977年民主黨籍總統卡特簽署的協定，歸還給巴拿馬，後者在1999年取得完整的控制權，特朗普在貼文中批評這是「愚蠢」之舉。

美國是巴拿馬運河最大的客戶，每年約有四分之三的貨物通過運河； 中國是運河的第二大客戶，一家總部位於香港的中國公司控制運河附近五個港口中的兩個。 其他主要使用者是日本和韓國。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

